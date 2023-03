“Nicaragua se ha convertido en una gran prisión”: entrevista al líder opositor Félix Maradiaga, deportado y convertido en apátrida por enfrentarse a Daniel Ortega

Maradiaga se postuló como u no de los cinco candidatos que aspiraban a derrotar a Ortega en las elecciones presidenciales de 2021.

La liberación fue una sorpresa, ya que estábamos en condiciones pésimas e inhumanas. Lo más difícil fue el aislamiento total: no tuvimos acceso a llamadas telefónicas durante 611 días.

Tampoco tuve acceso a abogados; incluso nuestro juicio se celebró dentro de la prisión, por lo que no podíamos saber qué estaba pasando afuera.

El primer año estuvimos en completo aislamiento, muy mal alimentados, no se nos permitía ningún contacto con familiares por cuarenta a noventa días, y cuando lo teníamos era bajo vigilancia policial.

Un preso político arrestado a la vez que usted, Hugo Torres, no sobrevivió, y por lo que describe las condiciones eran horribles. Me pregunto cuán cerca llegó a sus límites de resistencia y capacidad de supervivencia.

Pienso que fue uno de los motivos. He dedicado toda mi vida a promover los derechos humanos en Nicaragua, primero como funcionario encargado de la desmovilización y reinserción de excombatientes, y luego como académico.

Pero no fue un caso personal; allí se persigue y encarcela a quienes se oponen a Ortega desde el periodismo o el activismo por los derechos humanos, y a todo el que habla abiertamente contra el régimen.

Cuando lo liberaron le dijeron que implicaba la expulsión definitiva de Nicaragua. Algunos de sus compañeros de prisión, como el obispo Rolando Álvarez, no aceptaron el trato y están en la cárcel hasta hoy. ¿Por qué usted decidió dejar su país de origen?

Yo ya tenía una orden de detención en 2018, regresé a Nicaragua y entonces me pusieron bajo arresto domiciliario, por lo que le prometí que si tenía que enfrentar otra vez esta situación me iría; haría todo lo posible para ser libre y volver con mi familia.

En ese momento llevaba tres años sin ver a mi hija. La decisión del obispo Álvarez es extremadamente valiente: está preso porque se quedó allá y se enfrentó a Ortega con su resistencia no violenta y la fuerza de su fe.

Es fácil decir esto desde un cómodo estudio en Londres, pero, ¿siente que de alguna manera ha brindado una victoria a Ortega? Él lo quería fuera de Nicaragua, lo despojó de su ciudadanía para que no pueda regresar… En cierto sentido, al aceptar el trato le dio a Ortega lo que quería.

En Estados Unidos nos recibieron, francamente, como héroes, no solo la comunidad nicaragüense sino también la comunidad internacional. Y además tenemos nuestras voces para seguir denunciando la situación de Nicaragua.

Ortega lo tiene difícil para explicar esa decisión. Mi visión es que el dictador liberó los presos políticos no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción.

Fue la experiencia más mágica de mi vida. Supe que en algún momento iba a reencontrarme con mi hija y mi esposa. Pero, francamente, no sabía cuántos años pasarían hasta que pudiera volver a abrazarlas y hablar con ellas.

Necesitamos romper ese ciclo de violencia y la única manera de hacerlo es no odiando a los que nos persiguen, nos encarcelan, y en su lugar intentar que el país funcione desde la reconciliación y la solidaridad de todos los nicaragüenses.

Pero en mi caso lo dejé muy claro: no odio a ningún nicaragüense, queremos una democracia e, incluso para los sandinistas, podemos tener un país para todos en la tolerancia y en la paz.

¿Cómo puede no odiar a Daniel Ortega después de todo esto?

Nadie puede construir algo productivo a partir del odio. Estoy totalmente en desacuerdo con él en muchas áreas y creo que es un criminal de guerra, un dictador, pero el odio personal directo no te permite pensar de una manera estratégica como líder.

Y cuando tratas de representar a una coalición amplia, o al país, tu propio resentimiento personal no debe interponerse en el camino de lo que es estratégico; y en este caso la estrategia significa derechos humanos, dignidad humana.

Pongámonos un poco estratégicos. Anthony Blinken, secretario de Estado de EE.UU., dijo que la liberación de opositores por parte del gobierno de Nicaragua marca "un paso constructivo para abordar los abusos de los derechos humanos en el país y "abre la puerta a un mayor diálogo entre EE.UU. y Nicaragua". ¿Eso no es música para los oídos de Ortega?

Absolutamente. Pero sobre si Ortega es estratégico, la respuesta es no, porque con una mano borra lo que escribe con la otra.

Creo que si no hubiera hecho cosas como mantener encarcelado al obispo Álvarez y a otros 35 presos políticos, o quitarnos nuestra nacionalidad, probablemente habría posibilidad de diálogo para el gobierno estadounidense y otros.

Pero estoy seguro de que no se va a relajar la presión internacional, precisamente porque Ortega está concentrado en construir su dinastía y el Estado policial. Así que, en todo caso, se está radicalizando.

Me he dado cuenta, pero tengo una perspectiva diferente: antes era muy difícil movilizar a ciertas personas que previamente simpatizaban con la Revolución Sandinista.

Ya no es el caso. Está muy claro que Ortega hoy no tiene nada que ver con los sandinistas de los años ochenta y ha sido abandonado y aislado hasta por antiguos amigos.

Señor Maradiaga: usted ha dicho que Ortega es parte de un ecosistema global de dictaduras que trabajan con Rusia y China, y regímenes dictatoriales como Cuba y Venezuela, pero ¿no es verdad que los líderes latinoamericanos en este momento parecen no tener intención de presionar más a Nicaragua?

Estoy de acuerdo con usted en eso. Necesitamos mucha más presión internacional. Nicaragua no tiene petróleo, no tenemos la importancia geopolítica de Venezuela, por ejemplo.

He trabajado muy duro para explicar la peligrosa relación con Irán, Rusia, China… y poco a poco eso se está tomando en cuenta, no a la velocidad que queríamos pero esperamos que esta sea la nueva cara de la diplomacia internacional contra el régimen de Ortega que nos permita aislar por completo a ese estado policial.

Cuando habla de aislamiento me pregunto hasta dónde cree que debe llegar la comunidad internacional. Nicaragua es el segundo país más pobre del hemisferio occidental, solo superado por Haití. Su población está en la pobreza y la desesperación y cada año cientos de miles intentan escapar.

He sido muy cuidadoso en no hablar de acciones económicas o sanciones que perjudiquen a los pobres. Creo que es muy importante enfatizar eso.

Creo que hay diferentes tipos de sanciones y personalmente no concuerdo con su comprensión de la industria del oro, que he estudiado e investigado, y le puedo decir que la mayor parte de ese dinero va al círculo íntimo de Ortega.

No tengo y no pretendo tener las respuestas estratégicas para lo que está por venir, pero una cosa sí sé: seguiré comprometido con una nueva Nicaragua en la que todos los nicaragüenses tengan un futuro humano y digno.

Con respecto a mi nacionalidad, el régimen de Ortega no tiene ninguna autoridad. Es un gobierno ilegítimo, por lo que la acción para mí no tiene implicación alguna. Soy nicaragüense y lo seguiré siendo hoy y siempre

En 2021 la oposición habló de encontrar un candidato único que pudiera desafiar a Ortega. Usted representó a la Unidad Nacional Azul y Blanco. No encontraron la manera de unirse. ¿Por qué f racasaron ?

Pero tiene razón en un punto: no nos movimos lo suficientemente rápido.

Usted ingresó por primera vez a Estados Unidos como un menor no acompañado y acabó recibiendo educación en Florida. Cientos de miles de nicaragüenses tratan hoy de llegar a EE.UU. Con su perspectiva como niño migrante que llegó a ser líder político, ¿cree que los nicaragüenses que salen hoy del país están haciendo lo correcto para ellos y sus familias?

Creo que sí, porque nadie puede llamar propio a un país si no puede perseguir sus sueños, ser libres, garantizar la educación de sus hijos; y lo hacen porque no tienen otras opciones.

Sin embargo, no creo que el mundo pueda resolver nuestros problemas. Los nicaragüenses debemos enfocarnos en tratar de construir un nuevo país.

No sé si regresaré como político. Me siento cómodo como activista de derechos humanos, como académico, y no estoy preparado para decir que lo haré como político, pero Nicaragua es el país que amo y donde estaré pronto, algún día.