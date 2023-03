Cuál es el origen de los menonitas, la comunidad ultrarreligiosa asentada en América Latina que protagonizó el escándalo sexual que retrata la película "Ellas hablan"

Desde su surgimiento en la Reforma protestante hace 500 años, padecieron de perse c uciones religiosas que los llevaron a emigrar durante siglos por varios territorios de Europa y Norteamérica.

Finalmente se asentaron a comienzos del siglo XX en América Latina, donde había tierra, recursos naturales y gobiernos dispuestos a respetar su deseo de no interferencia del Estado en sus prácticas religiosas y culturales.

"No hay un solo tipo de menonitas", le explica a BBC Mundo la antropóloga Ruhama Pedroza. "Los menonitas contemporáneos ya no son los que nos retratan en las revistas o aquellos de los estereotipos que tenemos".

"Sabemos que los hombres son los que nos atacan. No los fantasmas, ni satanás, como nos han hecho creer. Sabemos que no hemos imaginado los ataques. Que nos dejaron inconscientes con tranquilizante para vacas. Sabemos que estamos magulladas, infectadas, embarazadas, aterrorizadas, locas… y algunas incluso muertas", dicen en una de las escenas del filme.

Conservadores y liberales

Los menonitas étnicos (que no son conversos) son la mayoría de los miembros de esta comunidad en las distintas colonias de América Latina.

"Tienen un gran sentido del honor étnico . Si son mexicanos porque nacieron en México, no importa, ellos se consideran menonitas. Para ellos es muy importante diferenciarse", explica Pedroza.

La religión no es una cuestión de fe personal, sino que la ven como algo colectivo que les da identidad y sentido de pertenencia.

El traumático caso de Bolivia

En las colonias menonitas, "cuando hay problemas, quejas, o casos de violaciones, son los mismos hombres los que hablan con los jefes", explica Pedroza. "Las mujeres están totalmente silenciadas, no pueden expresarse públicamente".

Para la antropóloga, lo que se plantea en la película "Ellas hablan" es un "retrato de la realidad terrorífico, pero no inusual".

También señala que la complejidad de las colonias menonitas no se reduce a lo planteado en el filme: " Los menonitas tampoco son todos violadores ".

Vivir entre ellos

"Su étnica del trabajo es 'uno trabaja como forma de agradar a Dios'. No se puede estar ocioso porque eso es pecado ", explica.

"Te hacen amables cuestionamientos, como '¿Tú qué haces?, si no tienes campo, no tienes vacas, no tienes hijos'", recuerda.