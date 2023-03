Cómo el asesinato de un niño de 12 años puso a Rosario de nuevo como el centro de la violencia narco en Argentina

1 hora

"El mayor problema de Rosario es que tiene una tasa de homicidios cuatro veces mayor que el promedio nacional y eso se debe en gran medida por una lucha entre bandas por el contro del tráfico de drogas en la ciudad, que no es algo nuevo, si no que ya viene de muchos años atrás", le explicó a BBC Mundo el periodista de La Nación Germán de los Santos.

"Era un pibe al que le gustaba jugar al fútbol, no más. Y me lo arrebataron", le dijo Julio Jerez, el padre del niño asesinado, al canal de televisión TN Noticias.

"No controlamos el territorio"

"Esto no va a cambiar si no se acepta el problema, si no se reconoce. Si no se asume, no voy a poder nunca pensar en una solución y esto tiene que hacerlo la política", destacó Haurigot.