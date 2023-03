"Usaban pistolas eléctricas para hacernos trabajar": el escándalo de los esclavos del vino de Brasil

"No podía dejar atrás a los muchachos que había traído conmigo", le dijo a la BBC por teléfono desde su casa en la ciudad nororiental de Salvador, todavía tosiendo.

Golpes y pistolas eléctricas

Le contó a la BBC que los guardias le aplicaron dos veces las descargas por 'no levantarse lo suficientemente rápido'.

Ambos trabajadores le dijeron a la BBC que habían visto moretones y rasguños en colegas que afirmaron haber sufrido golpes de los guardias, aunque no presenciaron las agresiones.

60.000 esclavos

Pero el "escándalo de los esclavos del vino", como lo ha llamado la prensa local, no es de ninguna manera un hecho raro de la esclavitud moderna en Brasil.

Brasil no es el único país que enfrenta el problema: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que 28 millones de personas en todo el mundo estaban realiza ron trabajos forzados en 2021.

"Sobre todo, las personas que intimidaron a los trabajadores mostraron, con mucho, la conducta más violenta con la que me he encontrado en los 12 años que he tratado casos de trabajo forzado".