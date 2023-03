Inflación del 100% y otras cifras que muestran la grave situación económica en Argentina

Para los argentinos es cada vez más difícil comer carne: en apenas cuatro semanas el precio de la carne picada común en el Gran Buenos Aires subió un 35%, convirtiéndose en un lujo para las familias que no pueden hacer frente al frenético aumento en el costo de la vida.

"No se puede, no se puede. Que se vayan todos así. Estoy cansada de todo esto, de los políticos que se pelean y la gente que se muere de hambre.Ya no da para más", le dijo a la agencia Reuters Patricia Quiroga, una vecina que buscaba ofertas en una feria de alimentos de San Fernando, en las afueras de Buenos Aires.