El fontanero que de "robar" agua a Bogotá pasó a distribuirla en Soacha, el barrio de invasión más grande de Colombia

14 minutos

"El agua acá llega... No todo el tiempo y sin el tanque, pues difícil, pero de que llega, llega… No me voy a quejar", dice la vecina Rosa Bravo, después de negociar el pago con Javier, que no le cobraba desde hace un año.