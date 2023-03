Cómo salió Argentina de la "hiperinflación" hace 30 años (y cuán factible sería recurrir a la misma solución hoy día)

Vivir con una inflación alta no es algo nuevo para los argentinos.

Aunque ahora el país está atravesando por un histórico incremento de los precios -de más del 100%-, esta no es la primera vez que la tercera economía más grande de América Latina supera los tres dígitos de inflación.

Ley de Convertibilidad

"(La convertibilidad) contribuyó a que el país estabilizara su déficit -aunque no totalmente-, recibiera inversiones y aumentara su productividad", le explica a BBC Mundo el economista y académico argentino Eduardo Levy .

No por nada a esta etapa se le llamó la "década perdida".

Pero, para la economista y directora de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto , Argentina fue el único país latinoamericano que para sobrevivir a este caos utilizó como "ancla rígida" el dólar a través de su paridad cambiaria.

¿Por qué fracasó?

"Argentina también debería haber devaluado su moneda ese mismo año, cuando Brasil lo hizo, pero no pudo por el régimen rígido que tenía", agrega la economista.

El "corralito"

Preocupados por la asfixiante situación económica, muchos argentinos empezaron a desconfiar de la solidez del sistema y a enviar sus dólares a cuentas en el exterior, en particular a la vecina Uruguay.

¿Se podría recurrir hoy a un modelo similar?

"Un régimen cambiario no te resuelve el problema. Si no tienes una corrección de las cuentas fiscales y un ordenamiento de los precios relativos, no vas a parar la inflación. Entonces necesitas un programa de estabilización", dice Marina Dal Poggetto.