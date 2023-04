Permiso para portar armas en Ecuador: “Esto pasó también en El Salvador cuando emprendieron su guerra contra las drogas y terminaron armando a las maras hasta los dientes”

38 minutos

Luis Córdova-Alarcón, director del programa de investigación sobre orden, conflicto y violencia en la Universidad Central de Ecuador, sostiene que " el mensaje que se da a la sociedad con esta decisión es que no importa que te armes ".

La posibilidad de garantizar la seguridad no viene dada por acumular armas, tecnología o pertrechos bélicos, sino por resolver la conflictividad en las relaciones sociales.

Me parece que no es real.

Con entidades de seguridad que no tienen la trasparencia, supervisión y rendición de cuentas adecuada, se les está ampliando su capacidad para controlar ahora no sólo las armas que poseen sino las que serán importadas para el comercio interno.

¿ P revé una explosión de tráfico de armas a nivel de la población civil en general o de algunos grupos en particular?

En Ecuador el otro peligro es que se aprovechen de esta oferta de armas que venga a satisfacer esta nueva demanda para que se articulen organizaciones armadas no estatales, en defensa propia o a veces para cumplir objetivos políticos y desarrollar asesinatos selectivos.

Sin duda es insuficiente. El tema no solo pasa por lo que diga la ley. Tanto en el campo de la seguridad y la defensa, las brechas de implementación no se han resuelto.

El control a través de permisos no garantiza el éxito de la política, porque el Estado ecuatoriano tiene deficientes capacidades para el registro, control y otorgamiento de certificados.

Es bastante riesgoso por estas razones, pero fundamentalmente porque el mensaje que se da a la sociedad con esta decisión es que no importa que te armes, más bien hazlo para prevenir que seas atacado. Lo cual significa volver casi a la ley del talión y al lejano oeste americano.

Si seguridad se entiende como la acumulación de armas, tecnología, riqueza y patrimonio, bastaría con que una persona en Samborondón, una de las comunidades más adineradas de Guayaquil, se apertreche, construya muros, ponga cámaras de videovigilancia y tenga seguridad privada para garantizar que no le pase nada.

El otro concepto, en cambio, es que no puedo estar seguro si la sociedad en su conjunto no tiene condiciones apropiadas para la subsistencia. Desde ese punto de vista, tenemos que pensar que las armas contribuyen a incrementar la percepción de violencia y no resuelven el problema de la criminalidad.