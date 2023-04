Tierra Caliente: el seminario donde resisten a la violencia en la región de México más mortífera para los sacerdotes

La región más peligrosa

El legado del padre Cuco

Y aunque Trujillo asegura que muertes tan trágicas como la del padre Cuco no desanimaron a la vocación de jóvenes sino que más bien les sirvió de inspiración —"nos mataron a cuatro compañeros, pero no perdemos la fe", afirma—, el rector del seminario, Antonio Reynoso, sí reconoce su influencia.

No vio nada en sus neumáticos, pero lo que sí encontró fue un orificio en el vidrio de atrás. "Fue un balazo, que podría haberme dado muy bien en el cerebro. Pero no me pasó nada. Me asusté, me bloqueé, no celebré, regresé con miedo, pero pues… seguí mi trabajo".