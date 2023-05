Aborto en Argentina | "Las enfermeras me dijeron: 'Este podría haber sido tu hijo'": las dificultades que sufren algunas mujeres para interrumpir su embarazo pese a que es legal

40 minutos

"Las enfermeras lo pusieron en un frasco y me dijeron: ' E ste podría haber sido tu hijo'".

Médicos en contra

"Tan pronto como se aprobó la ley, me declaré objetor de conciencia ", afirma a BBC Mundo el doctor Carlos Franco, pediatra de la misma zona en la que vive María y quien asegura que se hizo "pro-vida" desde la universidad.

Según la organización, la cifra ha ido subiendo pero no es suficiente: "Solo son unos pocos (…) que deben desplazarse de un lado a otro de la provincia, a fin de garantizar el acceso a esa práctica", destaca.

"Mi trabajo principal es escucharlas", le dice a BBC Mundo. "Si bien no recomiendo el aborto, tampoco romantizo la maternidad".

A pesar de estos avances, la activista Mónica Rodríguez explica que la escasez de personal médico calificado en su provincia conduce a que los tratamientos más seguros y menos dolorosos, como la aspiración manual endouterina (AMEU), a menudo no est é n disponibles para las mujeres en esa zona.

Al contactar al Hospital Público Materno Infantil de Salta, donde a María le practicaron el legrado, se limitaron a señalar que "cada reclamo (…) es procesado en conjunto con la Dirección de Maternidad e Infancia de la provincia, con quienes se trabaja para analizar el contexto, el personal involucrado y tomar las medidas para que las acciones o situaciones que causaron el reclamo no se vuelvan a repetir".

Luisa había sido víctima de violencia de género y no quería seguir adelante con su embarazo.

"Tenía miedo de que mi esposo se enterara, así que no le dije a nadie y tomé las pastillas abortivas en casa… Fue horrible. Después de tomar las pastillas, me desmayé y todo se oscureció …", le dice a BBC Mundo.

"Me dijo que no hacía el AMEU en el hospital público. Que solo me podía atender en su clínica privada por 40.000 pesos argentinos (US$200)".