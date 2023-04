"Chile todavía está lejos de México pero el problema del crimen organizado está escalando"

37 minutos

Pero hay un germen de crimen organizado que no se puede negar. No nos podemos desentender del problema pues hay motivos para estar preocupados.

En Chile era característico que los homicidios fueran con imputado conocido, es decir, entre personas que tenían algún vínculo o se conocían. Y ahora lo que está ocurriendo es que son con armas de fuego e imputado desconocido. Eso te da cuenta de que estamos pasando al sicariato o ajuste de cuentas o dinámicas que antes no eran frecuentes en este país y que generan temor.

Son extensiones territoriales más chicas de lo que uno ve en México porque el poder de fuego de estas bandas, si bien es importante, no alcanza a la de los carteles como Jalisco Nueva Generación, que es casi un ejército. Y eso tiene que ver con la vecindad con Estados Unidos, que es algo que generalmente se omite. La cantidad de armas que envía Estados Unidos a México y que terminan en manos de los carteles es un tema muy preocupante y que afortunadamente Chile no lo tiene.

En ese sentido, Chile todavía está lejos de México. No obstante, el problema del crimen organizado está escalando.

Los funerales narco son un fenómeno que preocupa en Chile y que antes no se veían con tanta frecuencia. ¿Son una señal del control de territorio por parte de las bandas?

Lo que llama la atención de estos funerales -y puede ser una estrategia de contención o de no generar más violencia- es que incluso se resguardan con policías. Se crean cordones policiales que los van acompañando.

Es bastante llamativo y es quizás una señal un poco desalentadora para los miembros de la comunidad que ven cómo a vista y paciencia de carabineros (policía de Chile) se dispara, se cometen delitos y no hay intervención. Eso genera una sensación de que hay un poder muy fuerte ahí.

Aunque el porcentaje total de detenidos extranjeros sigue siendo bastante menor a la de los chilenos, no se puede negar que las dinámicas de la violencia de algunos de los extranjeros están aumentando.

Me parece que esa ley tiene poco o nada que ver con el combate a la delincuencia.

Por lo tanto, creo que se creó una sensación de que con esta ley se estaba dando una solución que, en mi opinión, no es real porque no viene a cubrir un déficit que tenían los policías en el combate a la delincuencia.

Entonces ¿crees que la clase política no está respondiendo de forma correcta?

Hay sectores que culpan al gobierno de Gabriel Boric por el recrudecimiento de la violencia pues, dicen, él no la condenó con fuerza en el pasado ni tampoco respaldó a la policía en el contexto del estallido social de 2019.

No hay ninguna vinculación entre las críticas que hizo en su momento el presidente Boric respecto de abusos policiales -que además fueron documentados por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- con el crimen organizado.

Ver ese vínculo me parece que no es entender el problema y es tratar de sacar una ventaja política.

Lo que produjo la desconfianza hacia la policía chilena no fueron las declaraciones sino los hechos: hubo un fraude millonario, luego hubo muchas personas con daño ocular durante las protestas de 2019, y también casos como la Operación Huracán, donde se fabricaron pruebas para inculpar a personas.

Por otra parte, la crisis de seguridad viene ocurriendo desde hace tiempo. El fenómeno del sicariato ya se estaba viendo de antes y también se veían ocupaciones territoriales como murales de personas vinculadas al narcotráfico que han muerto y que no se pueden tocar por temor a las represalias.

El problema ha sido arrastrado por distintas autoridades y antes no se le dio la importancia suficiente. No se capacitó ni entregaron las herramientas a las policías.

Me parece que es una mala señal el que no se pueda criticar ni fiscalizar los excesos policiales en determinados procedimientos. Es una exigencia que uno tiene que hacerle a los funcionarios para que cumplan con su deber.

Has dicho que esa falta de fiscalización es lo que puede llevar a las policías a pactar con bandas criminales...

La experiencia mexicana de lo que ocurrió con este súper policía Genaro García Luna te demuestra que, si no tienes una policía a la cual puedes cuestionar o fiscalizar, muchas veces termina siendo cooptada por algunos de estos grupos.

Entonces hay que tener controles permanentes. Que la ciudadanía también pueda cuestionar. Y que no se vea como que están avalando al crimen organizado sino que justamente estás evitando que se produzca una situación de corrupción.

Es necesario mejorar las cárceles en Chile para que no terminen siendo el centro de operación de los grupos criminales, que es algo que suele ocurrir.

Pero la sola construcción de una cárcel, sin la implementación de elementos que mantengan el control hacia afuera, no va a resolver el problema.

Me parece que son medidas que van en la línea correcta, es el enfoque que se debe hacer.

El Salvador no es un ejemplo pero es algo de lo que hay que hacerse cargo. Simplemente condenar sin entender cuál es el problema de fondo -que es que la ciudadanía no podía salir de su casa ni ejercer sus derechos-, es un error.

Pero no es una solución de fondo. No se puede mantener a un país con estado de excepción para siempre ni tampoco puedes seguir encarcelando a miles de personas, no da.