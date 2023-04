"Se te parte el alma cuando le preguntas a un niño cómo le fue en el Darién y te responde que vio muchos muertos"

En entrevista con BBC Mundo, Leblanc explica por qué Panamá no está en condiciones de afrontar este incremento y cuáles son los costos económicos, sociales y ambientales que le acarrea al país centroamericano ser parte del corredor que miles de migrantes transitan cada año en su travesía hacia EE.UU.

Y por qué no, hay que decirlo, creo que ni Panamá, ni ninguna nación por lo menos en Centroamérica, está preparada para un grupo tan importante y tan grande de personas en movimiento.

Conversábamos con unos niños y cuando les preguntamos cómo les había ido en la travesía por el Darién, un niño contestó: "Vi varios muertos". No dijo: "Vine con mi mamá". Dijo: "Varios muertos".

Sin embargo, a pesar de la presencia del Ministerio Público en el área, lo que ocurre es que hay personas que no están poniendo la denuncia por varios motivos.

El otro tema es que esto crea xenofobia, porque el panameño común ve que a la persona que entra a Panamá, en atención al derecho humanitario, se le da apoyo. Pero el que está al otro lado de la cerca, que es el panameño, no tiene esa capacidad y esos accesos.

De igual forma, Panamá está llena de desigualdades y también tiene otras necesidades. Por eso aplaudimos esa reunión tripartita, porque el tema de la migración no es de un gobierno, no es un Estado.

Con eso no queremos desincentivar la migración, queremos que sea más regular y más segura.

La diferencia en este momento es que no solamente nos estamos enfocando en los 100.000 migrantes que han pasado, sino que también hemos advertido sobre el impacto en la población autóctona panameña y el enfoque ambiental.

El año pasado, en noviembre y diciembre, hubo días de cero entrada. Sin embargo, han seguido sumándose personas hacia Estados Unidos, no la cantidad de venezolanos que teníamos en agosto, septiembre o antes, pero todavía se mantiene.

Sin embargo, no se trata sólo de que sea [una zona] de difícil acceso en helicóptero o en piraguas o dos días caminando, sino también de que las referencias son muy vagas.

Recordemos que el coyote no va a decir el lugar. Usualmente lo dice el migrante. Por ejemplo, calcula a tantos días o a tantas horas de haber pasado por un sitio o en tal mañana. Es muy difícil porque es relativo.

Por eso contar la cantidad de personas fallecidas es muy difícil. Como la República de Colombia no nos da información de quiénes vienen en el camino, no sabemos cuánto estamos dejando atrás. Cuando llegan a Panamá no tenemos forma de contar cuántos llegaron, cuántos faltan.