Una defensa de la fría y lluviosa Bogotá, una ciudad que a veces cuesta querer

Criticar a Bogotá y a sus habitantes es, también, una costumbre en el resto del país. Que el bogotano es serio, hipócrita y arrogante, se dice. Que los bogotanos gobernaron Colombia omitiendo la diversidad y la autonomía de las regiones. Que, a diferencia de costeños o caleños, no saben bailar ni cantar. Que "la frontera entre Bogotá y la muerte —dice el actor Santiago Moure en un audio viral— es casi imperceptible".

La situación actual no es mucho peor que en el pasado, según indicadores sociales y económicos. En la capital hay menos pobres y desempleados que hace 10 años, así como más gente educándose. Y aunque este año han aumentado los hurtos y homicidios, la inseguridad está lejos de ser tan alta como en los años 80 y 90.

"Mi mayor impresión fue cuando me deslicé bajo las sábanas y lancé un grito de horror, porque las sentí empapadas en un líquido helado", escribió en sus memorias sobre esa metida a la cama, que tortura por fría.

En general, el bogotano ha visto al resto del país con desprecio y al mundo europeo como ideal. No es en vano que el origen de " cachaco ", el apelativo para los bogotanos, sea " cachet coat ", en inglés: un personaje "prestigioso" que lleva un "abrigo de marca" hecho en algún país europeo .

No digo que Bogotá sea mejor que otras ciudades. Tampoco busco ocultar las penurias — todo lo contrario — de una ciudad desigual, arisca y, a veces, fea.

Porque esa es parte de la gracia: Bogotá no es fácil de querer. Acá uno canta y baila bajo la lluvia, con los pies congelados y embarrados. El amor por Bogotá se trabaja, se cultiva, duele.

La personalidad bogotana: cortés, diversa, hospitalaria

No quise hacer esta defensa solo, sin embargo: entrevisté a dos extranjeros que viven acá hace décadas. Dos provenientes del mundo desarrollado que dejaron atrás situaciones cómodas para hacer una vida en la hostil capital, y que están escribiendo sus memorias en clave de carta de amor a Bogotá.

Optó por la casa de Totó, en el sur de Bogotá. Porque me sentí "incondicionalmente bienvenido" , según recuerda en un café de La Candelaria, el barrio colonial del centro.

"Andaba en un parche (grupo) de ocho personas, pa' arriba y pa' abajo, y me sentía protegido en una de las ciudades más violentas del mundo".

Mientras se toma un té, Blair aborda una de las principales críticas a los bogotanos: que son hipócritas, que no dicen las cosas.

"Hay una institución clásica bogotana que es huir a la cita", me dice. "Un juego de tenis a ver quién es el primero que cancela o se esconde para no concretar la reunión. Un europeo lo puede ver como pereza o hipocresía, pero yo lo veo como filosóficamente avanzado, porque evita el roce y garantiza el deseo de cada uno".

"Y eso se añade al formalismo, que a mí al principio me emputaba (daba rabia), porque no se dicen las cosas, pero luego me di cuenta de que es una manera de entendernos".