"Lo que quiero es irme a Venezuela, pero no me dejan": el drama de los migrantes varados en la frontera entre Chile y Perú

18 minutos

Un "corredor migratorio"

"Que nos digan que por diez años no podemos regresar a Chile ni a Perú, nosotros lo hacemos. Pero esperar aquí una semana, dos semanas... Yo tengo a mi hijo (conmigo) y esto no lo quiero para él como madre. Nos encontramos entre la espada y la pared", contó la venezolana Yosier Canelón a la agencia Reuters.

En su caso, quiere regresar para ver a su madre. " Tengo a mi mamá y a una tía que tiene n cáncer y está a nivel tres. Mi hijo es chileno, quiero darle la vida a mi hijo aquí (en Chile). Pero si me quedo, él no va a conocer a mi mamá".

Un choque entre gobiernos

"La región no ha sido capaz de generar acuerdos para solucionar la crisis migratoria. Cada país está actuando de forma unilateral, nadie se quiere hacer cargo. Y esto no se resuelve si no actuamos de forma conjunta", agrega Feddersen.

Salir y volver por la crisis

Ignacio viajó en 2016 en busca de una vida mejor. "En Venezuela no podíamos comprar nada, no había nada" , se lamenta en una llamada con BBC Mundo.

También siente que cambió el modo de ser de la gente. "Después de las protestas de 2017, la actitud de la gente cambió. Además de aumentar las agresiones en la calle, todo el rato me señalaban por ser extranjero, me decían que no podía opinar, que me fuera del país".