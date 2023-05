“Hoy hay un solo presidente en Venezuela y se llama Nicolás Maduro”: Santiago Peña, presidente electo de Paraguay, habla con BBC Mundo sobre Taiwán, China y su controvertido padrino político

29 minutos

Mi paso por la administración pública como director del Banco Central, ministro de Hacienda, haber sido una figura nueva dentro de la política que empezó a hablar de proyectos, de cómo unimos los puntos en el proceso de desarrollo, llegó a un electorado que estaba acostumbrado al intercambio de agravios y se encontró con un candidato que no respondía a los agravios, que planteaba propuestas y que mostró un camino hacia un Paraguay desarrollado, donde los paraguayos puedan estar mejor.

Así que Paraguay ha generado algunos avances y en otros lastimosamente no hemos sido exitosos. Mi intención es acelerar ese proceso de mejora en los próximos años

Creo que no. La verdad que sería muy difícil argumentar que sí, porque la diferencia que tuvimos fue la mayor en la historia democrática del Paraguay.

Hemos conquistado mayorías en ambas cámaras del Congreso y eso también es un hecho histórico: hace 25 años que no ocurría.

A mí me tocó ser ministro de Hacienda en el tiempo que él fue presidente de la República y la agenda de reformas y liderazgo económico la llevé siempre yo. El me dio siempre un apoyo político muy importante.

Existen antecedentes de cuál fue nuestra relación y no tengo ninguna duda de que eso va a ser nuevamente así.

Creo que no hacen honor a la experiencia que nosotros tenemos.

Creo que el señor Cartes no solamente tiene el derecho a la defensa, sino que por el hecho de ser una figura pública está obligado a defenderse. Es lo que le hemos pedido y es lo que él está haciendo.

Creo que hay una responsabilidad política tremenda y que él es muy consciente que, siendo una figura pública que está al frente de un partido, tiene la obligación de demostrar que esas acusaciones no son ciertas.

Finalmente los pedidos de extradición son trámites en el ámbito judicial; no en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Así que no es una decisión del presidente de la República permitir o rechazar una extradición.

Creo que el Paraguay ha demostrado una enorme predisposición para cumplir con los acuerdos y tratados internacionales, y eso no va a cambiar bajo mi presidencia.

Él, en base a mi experiencia y currículum, me nombra ministro de Hacienda. Y yo pude construir una carrera política. Fui candidato hace cinco años, perdí y seguí trabajando de manera independiente dentro del Partido Colorado, construyendo una base electoral muy importante.

El 18 de diciembre me convertí en candidato del Partido Colorado y desde ayer (por el domingo) presidente de todos los paraguayos.

En cuanto a la relación con EE.UU. o con cualquier otro país, Paraguay ha sido históricamente un buen amigo de la comunidad internacional. En general mantenemos vínculos con todos los países del mundo y la relación bilateral con los EE.UU. ha sido históricamente muy, pero muy buena. Eso no va a cambiar bajo mi presidencia.

Entiendo que EE.UU. aplica sanciones en virtud de una ley que le autoriza a aplicar eso. Y claramente somos respetuosos de ese marco jurídico. No podemos más que pedir a las personas que han sido afectadas por estas sanciones que, si sienten que las designaciones no se ajustan a la realidad, se pongan en contacto para defenderse de estas medidas.

Así que no veo que vaya a haber ningún cambio en ese sentido.

¿No ve entonces que usted tenga que dar ninguna señal particular para ganarse la confianza de Washington?

No, no tengo ninguna duda de que ellos me conocen y saben del tipo de gestión que voy a hacer.