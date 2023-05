"Si creen que vamos a dejar a buscar, no lo vamos a hacer": quién era Teresa Magueyal, la madre que buscaba a su hijo desaparecido y que ahora ha sido asesinada en México

"Ella siempre apoyaba"

"Las autoridades en realidad no hacen nada. Cada uno va a la fiscalía, y la carpeta de investigación sigue en lo mismo. Lo mismo. Te dicen 'Si usted sabe algo, dígalo'. Como si nosotros fuéramos los que tienen que investigar, no ellos ", lamenta Alves.

En el colectivo dicen que no dejarán de buscar a José Luis Apaseo , a pesar de que hacerlo represente un alto riesgo en Guanajuato: "Las mujeres que buscamos no estamos seguras, nos matan a plena luz del día, en espacios públicos y en total impunidad ".

"Queremos recordarla como ella era, alegre y tan natural como era, y aunque ella no esté, queremos como colectivo seguir en la búsqueda de su hijo, no vamos a parar, esto no nos va a detener. Si creen que vamos a dejar a buscar, no lo vamos a hacer", reafirma Alves.