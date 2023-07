Lagomar, el edificio sin terminar que acoge a cientos de venezolanos en una exclusiva zona turística de Colombia

No es precisamente su escalera exterior en espiral, o su estilo arquitectónico posmoderno: lo que llama la atención es que muchos de los apartamentos no tienen ventanas, la pintura está descascarada y el último piso, el 14, está sin terminar.

"El edificio se presta para inventar mucha cosa", dice uno de los residentes venezolanos. "Nuestro gran problema no son los malandros, ni los suicidios, sino el orden, la limpieza. Puede que la fachada sea fea, pero tenemos que lograr que por dentro sea un palacio. Uno puede ser pobre, pero no cochino ".

Muchos no ven coincidencia en la seguidilla de suicidios: dicen que es producto de los "espíritus chocarreros" que deja la santería. Otros vecinos lo atribuyen a casos de depresión y se ríen de las explicaciones esotéricas. A todos les preocupa, sin embargo, ser foco de atención: temen que "los echen", que los "deporten", que les quiten el apartamento en obra gris con vistas al mar en el que han construido un hogar.

No es la primera vez que este edificio es objeto de especulación: de él se ha dicho que alberga delincuentes, que era de Pablo Escobar, que allí se vive en la miseria.

El ambiente dentro del Lagomar no es muy distinto al de un barrio popular en Venezuela.

La administradora

Nacida en Santa Marta, de pelo corto y cuerpo fornido, Parra es la administradora del edificio. No le pagan por su labor, a la que llegó porque una empresa para la que trabaja es dueña de tres apartamentos que administra. Al ser una de las personas más formadas del edificio, además de dedicarse a la gestión de trámites en notarías, Parra es la líder de la comunidad.

Parra habla de sus vecinos con tanta compasión como exasperación. Lo llama "amor vulgar": saluda a cada uno de beso y abrazo, les da de comer cuando le piden y ha logrado darles identificación a 80 de los 120 niños de familias venezolanas que han nacido recientemente. Al tiempo, los critica porque no mantienen la higiene del edificio, "por querer que todo se lo regalen".

Un muro entre ricos y pobres

El edificio no tiene ascensor. La piscina, con la forma curvilínea de las escaleras exteriores, está abandonada, rellena de agua verde, empozada. La luz y el agua son robadas, porque, dice Parra, "las empresas no nos han querido formalizar".

Según Parra, el alquiler y la ocupación de los apartamentos ya está formalizada. Agentes inmobiliarios aducen que el edificio está en manos de agencias estatales de incautación de bienes. Pero nadie sabe realmente de quién son. BBC Mundo contactó a la alcaldía de Santa Marta para saber su lectura del caso, pero no obtuvo respuesta.

Otro lío de tierras en Colombia

Así se ven por dentro algunos de los apartamentos remodelados del edificio Lagomar. Este en particular está alistándose para ser alquilado.

"Pero él no fue el único —añade—, sino que mataron a otros dos abogados, y a personas invasoras que fueron engañadas". Su familia tiene el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Del edificio Lagomar y su no terminación muchos samarios parecen tener una versión: se dice que fue víctima del narcotráfico, que los ocupantes están ahí ilegalmente, que en él vivieron paramilitares.

Los residentes no los conocen: les pagan el alquiler a través de administradores como Parra.

La luz del edificio es robada del sistema formal de Santa Marta. Los vecinos alegan que las empresas competentes no han querido formalizarlos.

"No debería ser habitado"

"Ahí es tranquilo vivir, la gente tiene problemas de vecinos, del agua, de los servicios, de pagos, hasta hubo riñas, pero en general no es nada fuera de lo común ", dice vía telefónica. Ahora vive en Perú, donde vende comida venezolana en la calle.

"Yo no había tenido problemas ahí (en el Lagomar) hasta que el niño, que ya tenía como un año y medio, me empezó a decir que todo le asustaba".

"La verdad es que entré en crisis. Me daba el miedo que el niño se tirara por la ventana. Yo no tenía trabajo. No conseguía que ninguna iglesia bautizara al niño".