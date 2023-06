La Pista, el antiguo aeropuerto en Colombia donde se refugian miles de venezolanos

1 hora

Gelimar del Carmen Palmar, mejor conocida como "Dulce", nos mostró su casa, de la que, dice, no tiene "ningún tipo de vergüenza".

"Pero no por vivir acá me siento menos", dice. "Yo me siento orgullosa de mí misma, poque nunca pensé que fuera a vivir así y fuera capaz de soportar tanto".