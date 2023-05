Victoria de la derecha en Chile: "Es una paradoja: los que estuvieron contra el proceso constituyente tienen la oportunidad de escribir la constitución que quieran"

Y advierte que esto plantea un gran desafío no sólo para el gobierno de Boric, cuya coalición de izquierda obtuvo 17 consejeros (menos de los 21 que le habrían dado posibilidad de veto) sino para todo el sistema político chileno.

Entonces no diría que el proyecto era anti mercado. Era un proyecto socialdemócrata que sí tuvo algunos elementos más reformistas de lo que la sociedad esperaba, en términos sobre todo de los avances en plurinacionalidad y reconocimiento de los pueblos originarios, o en temas de derecho sexual y reproductivo.

Que en esta elección republicanos haya sacado esta impresionante cantidad de votos no echa por tierra que 80% dijo que quería una nueva Constitución.

Hay factores que han hecho que no funcionara bien, falta de diálogo. Hubo maximalismos en la izquierda y hoy creo que vamos a ver algo parecido desde la derecha.

Creo que hay una muy débil adhesión programática a los partidos políticos, que no representan alternativas claramente identificables.

Ambos tienen esa característica de ser procesos que no convergen en el centro, no fuerzan la negociación con el oponente político.

Y en ese sentido, no generan condiciones para lo que necesita una constitución, que es permitir el desarrollo de distintos proyectos políticos: un juego político equitativo, una cancha nivelada.

No, para nada. Creo que ahora se inaugura un debate dentro de la derecha. Y está por verse cómo va a ser la discusión entre republicanos y Chile Vamos. Son grupos que tienen afinidad ideológica, pero son distintos.

Chile Vamos ha tenido que actuar en dos gobiernos y ha liderado de alguna forma la política desde la transición a la democracia, aunque no tuviera los votos para la presidencia: ha tenido representación importante en el Congreso y el poder de veto que le daba la Constitución del 80.

La derecha ha tratado de desvincularse de su pasado pinochetista y de las violaciones a los derechos humanos. Republicanos no tiene ese discurso; tiene un discurso bastante duro en términos de derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, de los derechos sexuales y reproductivos.

No creo que la mayoría de la gente en Chile comparta esas nociones sobre derecho. Mucha gente votó muy desafecta del sistema político, muy molesta con el gobierno y su desempeño en términos económicos. Y dio simplemente un voto de castigo.

No quiero decir que republicanos no tenga un sustento ideológico real, pero no creo que sea de esa magnitud.