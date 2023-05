Fin del Título 42: los migrantes que corrieron para entrar a Estados Unidos antes de que expirara (y lo lograron)

2 horas

"Me sugirieron cruzar por acá, por Ciudad Juárez, y con lo que tenía ahorrado llegué y crucé para no quedarme en México, para estar acá antes del vencimiento del Título 42", cuenta Franklin, un venezolano de 19 años que comenzó su travesía el 5 de marzo desde Valera, estado Trujillo, y que vio su fin a la 1 de la madrugada del miércoles 10 de mayo.

"Las fronteras no están abiertas", insiste la Casa Blanca, un mensaje que no llega a Ciudad Juárez ni a los países de donde parten miles de migrantes.

Como tantos otros, Franklin cruzó por un área alejada de El Paso donde no hay muro y no fue interceptado por autoridades ni de un lado ni de otro. Era su quinto intento de llegar a Estados Unidos.

"Estaba en la frontera de Matamoros, Tamaulipas, e intenté entregarme cuatro veces porque me estaban amenazando los cárteles, me quemaron las carpas, y las cuatro veces me regresaron", relata.