“Al entrar en una habitación uno puede percibir el aroma de quién está más cerca de la muerte”: Orlando Mondragón, médico y poeta

1 hora

Le digo: no hay más por hacer.

La figura del médico sigue teniendo algo de sumo sacerdote . ¿ C ómo manejas ese poder?

Cuando uno busca al médico se pone en un estado de vulnerabilidad, que propicia ciertos abusos o desequilibrios del poder. Pero si algo me ha enseñado la psiquiatría es que este intercambio no es vertical, sino un camino que se recorre en ambas direcciones.

Escribes: " Tengo un niño que nació muerto en mis brazos. / ¿La madre no quiere cargarlo, / dónde lo pongo? " ¿Se llega a ver los cuerpos como un puñado de células y a perder la humanidad?

Es fácil, pero no solo en los médicos.

El poema dice que " la enfermedad no enseña, / no es un instrumento de castigo. Existe sin dirección, / sin propósito " . ¿Es una mera desgracia?

Es fea, ¿no? Me remite inmediatamente a "La enfermedad y sus metáforas" de Susan Sontag, que en ese ensayo discutía el por qué damos metáforas de batalla a las enfermedades como el cáncer o el sida.

" Salgo a la calle. / Respiro el aire frío... Pienso en las situaciones / donde mi mano fue útil, / donde no. / Olvido ambas " . ¿Cómo ves el cuerpo desde la medicina y desde la poesía?

"Avanzo entre camillas / que no acaban de enfriarse. Por encima de cloros y lavandas / reconozco el olor de mis enfermos…El aroma me alerta. / Y aunque no sabe cómo, / mi olfato reconoce quién está próximo a morir." ¿Es una de las formas de detectar a la muerte?