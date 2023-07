Vieques: el oscuro episodio de los bombardeos sobre Puerto Rico que el ejército de EE.UU. realizó durante décadas

35 minutos

Recorte de The New York Times en el que se cuenta la noticia del bombardeo que mató a David Sanes Rodríguez en Puerto Rico.

Fuente de la imagen, The New York Times

El trauma

En Vieques todavía hay armamento vivo que no se ha detonado. La limpieza no terminará hasta 2033, ha dicho el ejército de EE.UU.

No obstante, la Marina de EE.UU. ha contradecido estos señalamientos durante años. En una declaración escrita, esta rama militar aseguró que un estudio realizado entre 2003 y 2013 por la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de EE.UU. no encontró riesgos para la salud pública a consecuencia de los bombardeos.

Una lucha pacífica

La actualidad

Vieques no es su ciudad natal, pero no puede considerar otro lugar como su hogar. Cuando se hizo consciente del problema de los bombardeos de la Marina lo confirmó: "No me puedo ir de aquí, es una responsabilidad ciudadana".