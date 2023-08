Los cassettes que me permitieron conocer las voces de mis padres secuestrados y desaparecidos en Argentina cuando yo era una bebé

27 minutos

"Estaba aterrada. Aún no se conocían muchos casos de bebés tan chiquitos arrancados de los brazos de sus madres", le explica Iliovic a la BBC.

Hoy Paula Mónaco Felipe tiene 46 años y es una premiada periodista independiente, escritora, productora e investigadora que ha dedicado parte de su carrera a investigar los casos de desapariciones, no en su Argentina natal sino en México, adonde se mudó en 2004.

Cajita de voz

"Estos cassettes son muy importantes para mí. Aunque no los escuche siempre, aunque a veces, de hecho, no los quiera escuchar, son un tesoro muy bonito que ahí está", relató en el programa radial de la BBC Outlook, cuyo link puedes encontrar al final de este artículo.

"Me pasa algo curioso, porque son voces que no reconozco. Aunque las haya escuchado varias veces, no es lo mismo que reconocer el timbre de voz de alguien que uno tiene en la vida cotidiana".