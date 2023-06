Colombia: la madre de los niños hallados en la selva estuvo 4 días viva y les pidió que la dejaran, asegura el padre de los menores

31 minutos

"No es tan fácil preguntarles porque son 40 días que no han comido bien, no han podido dormir bien, entonces no he tenido la oportunidad de sacar información. De mi parte, espero que los niños se recuperen bien", señaló.