El escándalo de acoso sexual que propició la caída de Roger Ailes, el todopoderoso presidente de Fox News

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Roger Ailes permanecerá como asesor de 21st Century Fox.

La caída en desgracia de uno de los hombres más poderosos del espacio mediático de Estados Unidos tiene muchos de los ingredientes de una trama de intriga: sexo, poder, dinero y política.

Roger Ailes, cerebro del éxito de la cadena conservadora Fox News y a quien algunos también consideran forjador del actual Partido Republicano, presentó este jueves su dimisión como presidente y director ejecutivo del canal de noticias líder de la televisión por cable del país.

El anuncio es la confirmación de un rumor que circula desde hace días en EE.UU.

Sólo había que esperar para ver si Ailes se iba por iniciativa propia o si era despedido.

¿Qué es lo que ha pasado?

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Roger Ailes fue contratado en 1996 por Rupert Murdoch para dirigir Fox News .

"Me comía con los ojos"

En apenas dos semanas, Ailes se ha visto despojado del poder y el aura de imbatibilidad que lo caracterizaron durante décadas.

El pasado 6 de julio, la expresentadora de Fox News Gretchen Carlson interpuso una demanda por acoso sexual contra Ailes en la que alega que la empresa rescindió su contrato por haber rechazado los avances e insinuaciones del ahora ya expresidente de la cadena.

Carlson, de 50 años, Miss América 1989, precisó en la demanda que Ailes de 76 años "se la comía con los ojos, hacía comentarios sobre sus piernas, le pedía que vistiera prendas que resaltaran su figura y le dijo que era sexy aunque requería mucho trabajo".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Gretchen Carlson trabajó en Fox News 11 años. En 2013 fue retirada del programa Fox&Friends y su salario se redujo por el cambio a otro programa y otra franja horaria.

El pasado 23 de junio, supo que su contrato no iba a ser renovado.

Según la demanda, Carlson convocó nueve meses antes una reunión con Ailes para abordar sus problemas en la empresa y asegura que este le dijo: "Tú y yo deberíamos haber tenido una relación sexual hace mucho tiempo".

Tras el estallido del escándalo, Ailes negó las acusaciones y dijo que la actuación de Carlson era una venganza por la rescisión de su contrato.

A partir de ahí, se produjo un cruce de acusaciones entre Carlson y Ailes que no parecía que fuera a tener consecuencias tan inmediatas.

Hasta que Megyn Kelly habló.

La puntilla para Ailes

El caso dio un importante giro esta semana al conocerse que 21st Century Fox, la empresa matriz de Fox News, contrató un equipo de abogados para investigar las acusaciones de Gretchen Carlson contra Roger Ailes.

Ahí se destapó la bomba: la estrella en alza de la cadena, Megyn Kelly, habló con estos abogados para decir que ella también sufrió acoso sexual por parte de Ailes a mediados de los años 2000, cuando era una joven corresponsal en Washington DC.

Derechos de autor de la imagen AP Image caption Megyn Kelly, de 45 años, es una de las grandes apuestas de Fox News para rejuvenecer su audiencia.

Aunque ninguna voz oficial lo dice abiertamente, todo parece indicar que la declaración de Kelly, en quien el canal tiene puestas sus esperanzas de captar a una audiencia más joven y que este año adquirió protagonismo por su choque y posterior reconciliación con el candidato republicano Donald Trump, fue la puntilla que terminó por rematar la hegemonía de Ailes.

Influencia mediática y política

El extraordinario poder de Roger Ailes no se limitaba a los medios de comunicación.

Su impronta en la marca del Partido Republicano en televisión es innegable.

En sus años como asesor de prensa del presidente Richard Nixon a finales de los 60, Ailes ayudó a diseñar un plan para situar al llamado GOP (Viejo Gran Partido) en televisión, una estrategia que se adecuó perfectamente al perfil de una figura como Donald Trump.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption La noticia se produce el mismo día que concluye la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio.

Para Gabriel Sherman, editor de la publicación New York Magazine, lo sorprendente no es la acusación de acoso sexual contra Ailes sino la rapidez con que la polémica ha terminado con una figura tan poderosa.

En su libro The Loudest Voice in the Room: How the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built Fox News - and Divided A Country ("La voz más sonora: cómo el brillante y grandilocuente Roger Ailes construyó Fox News y dividió un país"), de 2014, Sherman ya documentó ejemplos del estilo dominante y sin piedad de Ailes como jefe.

"Lo chocante es que haya resistido tantos años y que se venga abajo tan de repente", expresó este jueves Sherman en el programa The Takeaway de la radio pública internacional (PRI).

Sherman considera que la salida de Ailes se explica no sólo por la influencia de Megyn Kelly sino por el deseo de los hijos de Rupert Murdoch, James y Lachlian, de impulsar un giro de Fox News hacia posiciones más de centro.

Así, la declaración de Kelly habría servido, según el periodista, para darle un pretexto a los Murdoch para deshacerse de AIles.

Una despedida en los mejores términos

Tras días de debate, en los que se dijo que Roger Ailes tenía como fecha límite el 1 de agosto para presentar su renuncia, en Fox News se ha vivido la situación como si fuera la caída de un régimen autoritario, según apunta Sherman.

Sin embargo, las declaraciones este jueves de unos y otros se produjeron en los términos más cordiales.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El magnate de los medios Rupert Murdoch queda como presidente y director ejecutivo interino de Fox NEws y Fox Business News.

En primer lugar, el magnate Rupert Murdoch emitió un comunicado en el que indica que asume como presidente y director ejecutivo interino de Fox News y Fox Business News.

En el texto, Murdoch elogia la labor de Ailes:

"Roger Ailes hizo una destacada contribución a nuestra compañía y nuestro país. Roger compartió mi visión de una organización de televisión grande e independiente y la ejecutó durante más de 20 excelentes años".

Poco después se difundió el comunicado del propio Ailes, quien en un tono cariñoso se dirige a Murdoch con un "Querido Rupert" y escribe;:

"Tras invertir 20 años en construir este histórico negocio, no dejaré que mi presencia sea una distracción del trabajo que se debe hacer cada da para asegurar que Fox News y Fox Business continúen liderando nuestro sector".

Nadie hace mención del escándalo sexual. Ailes queda como consejero de 21st Century Fox y los hijos de Rupert Murdoch podrán seguir con las reformas que le quieren dar al poderoso canal informativo.