Empleos, deportados, muertes: las verdaderas cifras del gobierno de Barack Obama

17 noviembre 2016

4,9%

"Dicho eso, el calibre de trabajos agregados no tiene el impacto de períodos expansivos previos , ya que muchos trabajos creados son más en servicios y de tiempo parcial", señala Bullard a BBC Mundo.

10,9 millones

43,1 millones

16,5 millones

2,5 millones

Entre 64 y 116

Las acciones militares en países que no están en guerra con Estados Unidos ha sido cuestionada por organizaciones que defienden los derechos humanos.

Sin embargo, analistas y grupos independientes calculan que ese número de víctimas mortales -buena parte de ellos atacados con aviones no tripulados, o drones- es bastante mayor , aproximándose al medio millar.

Las cifras oficiales indican además que entre 2.372 y 2.581 "combatientes" murieron por los 473 ataques conducidos por la CIA y militares en países donde EE.UU. no está en guerra, como Pakistán o Somalia.

"Estamos preocupados no solo por los drones (que) no son ilegales per se: la cuestión es cuáles son las reglas para su uso", dice Hina Shamsi, directora del Programa de seguridad nacional para la American Civil Liberties Union (ACLU).