Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Stephen Paddock tenía 64 años y era residente de la localidad de Mesquite, a una hora de camino de Las Vegas.

Poco a poco se empieza a delinear la figura del hombre que cometió la peor matanza en la historia contemporánea de Estados Unidos, con al menos 58 muertos y alrededor de 500 heridos.

Las autoridades revelaron el lunes que se trata de Stephen Paddock, de 64 años, quien, desde una habitación del piso 32 del Hotel Mandalay Bay, abrió fuego la noche del domingo contra una multitud en un concierto al aire libre de música country frente al hotel.

Las autoridades dicen que, después de cometer la matanza, Paddock se suicidó.

El hombre era un rico contador retirado, quien acostumbraba hacer altas apuestas en los casinos, y no tenía antecedentes criminales.

El comando de SWAT -fuerza especializada en uso de armamento militar- que entró a la habitación encontró un arsenal de 23 armas de fuego, confirmaron las autoridades este martes.

Otras 19 armas, así como diferentes explosivos y municiones, fueron halladas en una búsqueda policial en la casa de Paddock en Mesquite, Nevada, una localidad de jubilados ubicada a 130 km de Las Vegas.

Los cientos de víctimas que causó Paddock, tanto fallecidas como heridas, hacen de este ataque el más mortal en la historia reciente de Estados Unidos.

Este martes, el presidente Donald Trump dijo que Paddock era "un hombre enfermo, un hombre demente con un montón de problemas".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El atacante abrió fuego desde una habitación en el piso 32 del hotel y casino Mandalay Bay.

El hermano del atacante, Eric Paddock, dijo que está "completamente atónito" por los actos del atacante.

"No podemos entender lo que pasó... No es un hombre fanático de las armas en absoluto. El hecho de que tuviera ese tipo de armas.... ¿dónde diablos consiguió armas automáticas? No tiene antecedentes militares ni nada por el estilo. Es solo un tipo que vivía en una casa en Mesquite y viajaba a jugar en Las Vegas", declaró.

David Famiglietti, de la Armería New Frontier, dijo a la BBC que Paddock había comprado armas de fuego en su tienda en North Las Vegas la primavera pasada.

Cumplió con todos los requisitos estatales y federales, incluyendo una verificación de antecedentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la escopeta y el rifle comprados por Paddock no pudieron tener "la capacidad de lo que hemos visto y oído en el video sin antes pasar por modificaciones", dijo Famiglietti.

¿Lobo solitario?

El autodenominado Estado Islámico (EI) se reivindicó el atentado sin ofrecer pruebas: "El atacante de Las Vegas se convirtió al Islam hace unos meses", dijo el grupo en un comunicado.

Sin embargo, el FBI dijo que no se ha encontrado relación con organizaciones extremistas.

Horas después, EI hizo un nuevo señalamiento en el que se dijo que el atacante era llamado "Abu Abdul-Barr al-Amriki", pero hasta ahora las autoridades de EE.UU. lo consideran un "lobo solitario".

Derechos de autor de la imagen Police handout Image caption El nombre de Marilou Danley estaba registrado junto al de Stephen Paddock como huésped en la habitación del Mandalay Bay, pero las autoridades descartaron su presencia en el lugar.

Una mujer identificada como Marilou Danley primero fue catalogada como "persona de interés".

Su relación con el atacante está siendo investigada, pues aunque primero se consideró que no tuvo ningún papel, información difundida en los medios de EE.UU. indicó que hace unos días recibió US$100.000 de Paddock.

"No vamos a comentar eso por ahora, pero actualizaremos esa información pronto. La investigación no ha acabado con la muerte de Paddock", dijo el alguacil Joe Lombardo este martes.

Paddock vivía con Danley, quien era su novia, en el conjunto residencial Babbling Brook Court de Mesquite, Nevada.

Actualmente se encuentra en Filipinas, donde presuntamente recibió el dinero del atacante.

"Solo jugaba póker, tomaba cruceros y comía burritos"

El hermano del atacante dijo a los medios que Stephen acostumbraba viajar a Las Vegas para apostar y asistir a conciertos. En días recientes gastó "decenas de miles de dólares" en las apuestas.

Image caption Paddock visitaba frecuentemente los casinos de Las Vegas. Foto: Familia Paddock vía CBS

"No hay ningún sentido, ninguna razón para que él hiciera esto. Es solo un tipo que jugaba póker, tomaba cruceros y comía burritos en Taco Bell", dijo Eric Paddock.

El atacante había hecho dinero a través de negocios con apartamentos de su propiedad, los cuales manejaba en colaboración con su madre, quien vive en Florida.

Por lo que sabe su familia, no había mostrado ningún signo de tener problemas financieros.

El contratista de defensa Lockheed Martin dijo que Paddock trabajó una vez para una de sus compañías predecesoras hace tres décadas.

Una antigua vecina del atacante Diane McKay, dijo al diario The Washington Post que el hombre era un apostador profesional y tenía una personalidad muy hostil.

"Era extraño, muy reservado. Era como vivir junto a nadie. Alguien puede ser por lo menos un gruñón, algo, pero no, él no era nada".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La policía registró la casa de Paddock en Mesquite, Nevada, a la que se mudó en 2013 procedente de Texas.

El hombre se mudó a Mesquite en 2013, luego de vivir en la capital de Nevada, Reno. Tenía una licencia para volar aviones pequeños y poseía dos aeronaves.

La falta de focos rojos en la historia personal de Paddock solo ha causado que mucha gente se haga la misma pregunta: ¿Por qué?

Su padre en la lista del FBI

Patrick Benjamin Paddock, el padre del atacante, estuvo durante un tiempo en la lista de las personas más buscadas por el FBI.

Había sido diagnosticado con "psicopatía" y era conocido por el robo de bancos con armas de fuego. Usaba los sobrenombres de "Old Baldy" y "Big Daddy".

"Tiene tendencias suicidas y debe ser considerado como alguien armado y muy peligroso", decía un boletín del FBI de 1969.

Un año antes, Patrick Paddock se fugó de una prisión de Texas. En la ciudad de San Francisco cometió al menos otro robo de un banco.

En 1977 fue puesto bajo arresto nuevamente en el estado de Oregón, donde había cambiado su identidad a Bruce Werner Ericksen.

Se sabe que murió en 1998.