Vladimir Putin y Donald Trump mantuvieron por primera vez una reunión oficial de mandatarios.

Donald Trump y Vladimir Putin ingresaron en la larga historia de conversaciones entre líderes estadounidenses, soviéticos y rusos, durante y después de la Guerra Fría.

El presidente estadounidense y su homólogo ruso se encontraron este lunes en Helsinki, Finlandia, para su primera reunión oficial desde que Trump llegó a la Casa Blanca.

La BBC te cuenta cómo les fue a sus predecesores cuando se sentaron a conversar.

1. John F. Kennedy y Nikita Kruschev

El presidente estadounidense John F. Kennedy se reunió con el primer ministro soviético Nikita Kruschev en Viena, Austria, en 1961.

Las conversaciones estuvieron dominadas por la crisis en Berlín y el control sobre la ciudad dividida.

John F. Kennedy se reunión con el líder soviético Nikita Kruschev en la embajada de EE.UU. en Viena, en 1961.

Para Kennedy, el encuentro fue inesperadamente hostil y se sintió superado por su homólogo soviético.

"(Fue) lo peor de mi vida", dijo Kennedy a un periodista de The New York Times después del diálogo. "Me atacó salvajemente".

Pocos meses después del encuentro, la Unión Soviética levantó el muro de Berlín y al año siguiente las dos potencias se vieron envueltas en la crisis de los misiles en Cuba.

2. Richard Nixon y Leonid Brezhnev

En mayo de 1972, el presidente Richard Nixon y el líder soviético Leonid Brezhnev se reunieron en Moscú para su primera cumbre, que propició lo que parecía ser una buena relación de trabajo y la firma de un histórico tratado de armas que limitaba los arsenales nucleares en rápida expansión de ambos poderes.

El presidente Richard Nixon y el líder soviético Leonid Brezhnev se dan un apretón de manos después de firmar un tratado de armas.

Nixon invitó a Brezhnev a Washington D.C. el año siguiente, y ambos firmaron tratados de control de armas nucleares en tres cumbres sucesivas.

3. Gerald Ford y Leonid Brezhnev

En noviembre de 1974, el sucesor de Nixon, Gerald Ford, se encontró con Brezhnev por primera vez en la ciudad rusa de Vladivostok, en el sureste de Rusia.

Gerald Ford y Leonid Brezhnev en el aeropuerto de Vladivostok.

La interacción entre los dos fue cálida a pesar del frío extremo.

Hablaron de fútbol y fútbol americano, deportes que ambos habían practicado cuando eran jóvenes.

Brezhnev se prueba un abrigo de piel de lobo de Gerald Ford.

La pareja se reunió nuevamente el año siguiente en Helsinki, la primera de varias cumbres entre EE.UU. y Rusia que se celebraba en la capital finlandesa.

Jan Lodal, miembro del equipo político de Ford en el encuentro, escribió más tarde en la revista The Atlantic que Brezhnev le había dicho secretamente a Ford que los soviéticos apoyaban su reelección y que "harían todo lo posible para que se diera".

De ser cierto, habría sido un extraño presagio de la supuesta intervención rusa en la elección presidencial en EE.UU en 2016.

4. Ronald Reagan y Mijail Gorbachov

Hacia el final de la Guerra Fría, en diciembre de 1987, el presidente de EE.UU. Ronald Reagan y el líder soviético Mijail Gorbachov se reunieron en Washington D.C., donde hablaron sobre armas nucleares.

Mijaíl Gorbachov y el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan firmaron el tratado INF en la Casa Blanca, en 1987.

Firmaron el Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Más Corto (INF, por sus siglas en inglés), que prohíbe los misiles nucleares de alcance intermedio y que llevó a la destrucción de 2.692 de estas armas en 1991.

5. George H.W. Bush y Mijail Gorbachov

El presidente George H.W. Bush se reunió con Gorbachov siete veces. En su tercera cumbre, en Helsinki en septiembre de 1990, habían establecido una relación de trabajo cálida basada en horas de discusiones, a menudo sin asesores.

Gorbachov le entregó a Bush una ilustración para conmemorar el final de la Guerra Fría.

Gorbachov llegó a la cumbre con un obsequio para Bush: una caricatura enmarcada que representaba a los dos líderes como boxeadores, ambos de pie en posición de victoria, después de haber noqueado a una criatura llamada "Guerra Fría".

6. Bill Clinton y Boris Yeltsin

El presidente Bill Clinton se reunió con el líder ruso Boris Yeltsin en Helsinki en marzo de 1997 para sostener las conversaciones consideradas como las más importantes entre EE.UU. y Rusia desde el final de la Guerra Fría.

Las relaciones se habían tensado por la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este para que esta incluyera a las antiguas naciones del bloque soviético.

Bill Clinton y Boris Yeltsin en Helsinki en marzo de 1997.

Yeltsin dejó en claro que se oponía a la ampliación de la OTAN, pero aceptó negociar un pacto con la alianza.

La pareja también acordó una fuerte reducción en sus respectivos arsenales nucleares.

