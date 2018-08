Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Las autoridades han recibido fuertes críticas por no reconocer la cantidad de muertos que dejó el huracán María.

Las autoridades de Puerto Rico reconocieron que el huracán María mató a 1.427 personas en territorio estadounidense, y no a 64, como habían informado anteriormente.

María arrasó la isla de 3,4 millones de habitantes en septiembre de 2017 y, desde entonces, el estado libre asociado de Estados Unidos ha tenido problemas para reparar su infraestructura y red eléctrica.

Esta cifra más reciente de fallecidos aparece en el borrador de un informe preparado para el Congreso de EE.UU., en el que la isla solicita US$139.000 millones de fondos de reconstrucción.

"El 13 de junio, el gobierno de Puerto Rico reveló que en los cuatro meses posteriores al huracán María hubo 1.427 muertes más de lo normal (en base a los cuatro años anteriores)", dice el reporte.

Luego detalla que "de acuerdo a los informes iniciales se perdieron 64 vidas, pero esa estimación fue corregida posteriormente a 1.427".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption En abril, Puerto Rico sufrió un apagón que dejó a oscuras toda la isla.

El periódico The New York Times fue el primero en informar, el jueves, que las autoridades de la isla habían aceptado silenciosamente el nuevo cálculo; sin embargo, no han corregido oficialmente el número de víctimas.

Nuevo estudio

Un portavoz del gobierno de Puerto Rico consideró que la nueva cifra es un "cálculo realista", pero precisó que están esperando los resultados de un estudio de la Universidad George Washington, EE.UU., para enmendar el número de decesos.

"No queremos decirlo en voz alta ni publicitarlo como un número oficial... hasta que veamos el estudio y tengamos la precisión", dijo Pedro Cerame, de la Administración de Asuntos Federales de la isla, a The New York Times.

Cerame también aclaró al medio estadounidense que en la versión final del informe, que ya se entregó al Congreso, habían retirado la cifra de 1.427 de una tabla.

La cifra oficial de 64 ha permanecido igual desde 2017, a pesar de que expertos de Harvard habían calculado unas 4.600 muertes.

El gobierno puertorriqueño ha recibido críticas por quedarse corto en el conteo de los muertos que dejó la tormenta de 2017.

