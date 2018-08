La poco conocida Milicia Marítima de China, el grupo de pescadores y veteranos que trabaja en el control de las aguas de Asia Pacífico

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Algunos miembros de la milicia son pescadores o trabajadores de astilleros.

Juega un rol vital en la lucha de poderes que se vive en Asia Pacífico, pero poco se había hablado de ella a nivel oficial.

Hasta ahora.

Por primera vez, el Pentágono arrojó un poco de luz sobre la "Milicia Marítima" de China o, como la apoda Washington, "las Fuerzas Armadas Populares" chinas.

La única miliciamarítima en el mundo apoyada por un gobierno, según aseguró el organismo estadounidense en su "informe anual sobre desarrollo militar y de seguridad que involucra a la República Popular de China".

Pese a que el documento, elaborado a petición del Congreso para constatar los avances chinos en ese campo durante el año anterior, se centra en el rápido desarrollo de las capacidades militares de China, "también analiza con cierta profundidad la poco conocida Milicia Marítima", destaca Jonathan Marcus, corresponsal de la BBC especializado en Defensa.

Se trata de civiles -desde pescadores a trabajadores de astilleros- pero también exmiembros del Ejército, que son movilizados en apoyo a las Fuerzas Navales chinas y la Guardia Costera del país.

Y en el conflictivo mar de China Meridional, cuya soberanía Pekín reclama prácticamente en su totalidad en desafío a países vecinos y Estados Unidos, parecen estar muy solicitados.

Un paso crucial

Las tensiones por la soberanía del mar de China Meridional llevan años instaladas en la región y enfrentan a numerosos países de Asia y a Estados Unidos.

La disputa no solo se centra en el control de islas o zonas específicas, sino de aguas estratégicas: se cree que el mar de China Meridional contiene importantes recursos naturales y por él pasa casi un tercio del tráfico marítimo mundial.

Pekín asegura que estas aguas, que ahora son internacionales, le pertenecen casi por completo, pero su visión choca con la de sus países vecinos y Washington, que realiza patrullas en la zona en aras de defender la libre circulación de barcos en ese espacio.

En los últimos años, China ha construido islas artificiales e instalaciones en ellas que Estados Unidos y otros países consideran "militares", mientras el régimen comunista defiende que su único fin es proteger a los barcos pesqueros.

Y se han producido diversos incidentes entre barcos chinos y de otros países y, en algunos de los sucesos más destacados, la Milicia Marítima estuvo involucrada, denuncia el Pentágono.

Entre ellos, menciona el caso de un buque estadounidense que en 2009 fue "acosado" por varios barcos chinos cuando se encontraba realizando "operaciones normales" o el conflicto de 2012 ocurrido en torno al disputado arrecife de Scarborough entre un buque filipino y navíos chinos.

La Milicia Marítima "juega un papel crucial en actividades coercitivas para lograr los objetivos políticos de China sin un enfrentamiento" en el área, especifica el informe.

"China no quiere poner en peligro la estabilidad regional, que sigue siendo crucial para su desarrollo económico, pero está dispuesta a emplear medidas coercitivas para lograr sus intereses y mitigar la oposición de otros países", destaca el Departamento de Defensa estadounidense.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption China ha construido islas artificiales e instalaciones en ellas que Estados Unidos y otros países consideran militares.

Esta estrategia forma parte de las llamadas "operaciones grises" del país asiático, diseñadas "para frustrar la respuesta de otros países involucrados (en el conflicto) y asegurar sus intereses" en la zona, apunta por su parte el especialista en Defensa de la BBC.

Como en años anteriores, Pekín rechazó firmemente el informe del Pentágono y presentó una protesta formal a Washington instándole a abandonar su mentalidad "de la guerra fría".

"Una tercera fuerza marítima"

La creación de la Milicia Marítima de China se remonta a los primeros años tras la fundación de la República Popular de China, en 1949, cuando los comunistas liderados por Mao Zedong "querían defender la vulnerable costa de los ataques del Kuomintang" y al mismo tiempo controlar a la población de pescadores, explica en conversación con BBC Mundo Andrew Erickson, profesor de estrategia en el Instituto de Estudios Marítimos de China de la Escuela de Guerra Naval de EE.UU.

El profesor, uno de los más destacados investigadores en este campo junto a Conor Kennedy, aclara que la milicia actual es muy diferente a la de entonces y advierte que hoy en día forma parte de las Fuerzas Armadas de China.

"Opera bajo órdenes militares directas, para llevar a cabo actividades patrocinadas por el Estado".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Según el profesor Erickson, miembros de la Guardia Costera china, como los que aparecen en esta foto, o de las Fuerzas Navales chinas suelen apoyar a la milicia en sus operaciones.

Según sus investigaciones, esta "tercera fuerza marítima" del país asiático es entrenada y equipada por el Ejército Popular de Liberación chino y "está diseñada deliberadamente para pasar por debajo del radar lo más posible".

Erickson enfatiza que esta fuerza marítima es "enorme", con miles de barcos y de personas, cuya mayoría trabaja en operaciones rutinarias a lo largo de la costa, si bien también hay unidades que son enviadas a alta mar a defender los reclamos territoriales de la potencia asiática, como las que denuncia el Pentágono.

China está determinada a resolver la disputa a su favor" Andrew Erickson, profesor asociado de la Escuela de Guerra Naval de EE.UU.

Pese a que las declaraciones oficiales sobre estos grupos han sido escasas, los medios oficiales chinos, considerados portavoces del gobierno, han mencionado el papel de esta milicia en diversas ocasiones.

"China debería mandar más misiones de la miliciaa salvaguardar la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos (de China) en el mar de China Meridional", publicó el diario oficialista Global Times a principios de este año, citando a un miembro del Parlamento.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption China busca erigirse como una potencia marítima.

La prensa oficial también informó de varias visitas del propio presidente Xi Jinping a las milicias ubicadas en la isla sureña de Hainan, adyacente al mar de China Meridional y donde, según el Pentágono, tiene base una de las unidades más profesionales de esta fuerza.

El informe de Washington especifica que para esta unidad el gobierno chino reclutó a veteranos del Ejército recientemente retirados -o puede que despedidos en la última campaña de recortes emprendida por el ejecutivo, apunta por su parte el profesor Erickson- y encargó la construcción de 84 grandes barcos de pesca con cascos reforzados y depósito para municiones.

Según explica Erickson, hay unidades "a tiempo parcial", con personal que ostenta otros trabajos, y a "tiempo completo", que están más militarizadas.

China ha trasladado una de estas unidades más profesionalizadas a la localidad de Sansha, en el disputado archipiélago de las Paracelso (también reclamado por Taiwán y Vietnam) y donde Pekín abrió una oficina del gobierno en 2012 para gestionar el mar de China Meridional.

El especialista advierte del riesgo de estas prácticas.

"China no desea que haya una guerra ahí. Tampoco Estados Unidos ni creo que otro país de la región (...). Pero, al mismo tiempo, está determinada a resolver la disputa a su favor", asevera.

"Pese a que no busca una guerra, no está dispuesta a participar en medidas conciliatorias para garantizar que no se produzca una escalada de la tensión y crisis que lleve a un conflicto (...) así que sigue siendo un riesgo".

"Este no es un enfoque pacífico".

