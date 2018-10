Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Macron recibió duras críticas por fotografiarse con dos jóvenes mientras visitaba la isla caribeña de San Martín este fin de semana.

Una foto tomada de manera improvisada con dos jóvenes de la isla caribeña de San Martín hizo que el presidente de Francia se viera envuelto en una nueva polémica.

Emmanuel Macron visitó durante el fin de semana esta isla de las Antillas francesas, gravemente afectada por el paso del huracán Irma hace un año.

En la imagen, ampliamente difundida en redes sociales, Macron se muestra sonriente entre dos jóvenes. Uno de ellos le aseguró que acababa de salir de la cárcel por robo. El otro aparece sin camiseta y haciendo un gesto obsceno a la cámara.

"Ni siquiera encontramos palabras para expresar nuestra indignación. Francia no se lo merece. ¡Es imperdonable!", tuiteó la líder ultraderechista de La Reagrupación Nacional, Marine Le Pen.

Otros miembros de la oposición calificaron la imagen de Macron con los jóvenes de "vulgar" y aseguraron que el mandatario la estaba utilizando como técnica de marketing y publicidad.

"Se está convirtiendo en un actor de cine y se está equivocando de papel", declaró al canal BFM TV Geoffroy Didier, eurodiputado del partido Los Republicanos (LR).

Aprender de los errores

Macron respondió a las críticas este domingo y explicó que se encontró a los dos jóvenes en una improvisada visita a su apartamento por la lluvia torrencial que caía en el exterior.

El presidente aseguró que el que hace el gesto a cámara estudia formación profesional. El otro, recién salido de la cárcel, busca trabajo.

"No puedes continuar así y no puedes volver a hacer tonterías. Los robos se acabaron. No lo olvides", le dijo Macron a uno de los jóvenes durante su visita.

Macron aseguró que ama "a cada hijo de la República, a pesar de las tonterías que puedan haber hecho".

El mandatario también dijo que "hay que dejar de pensar que los jóvenes de un cierto color" que se hayan equivocado en algún momento no puedan aprender de sus errores.

El presidente francés, cuya popularidad cayó notablemente en los últimos sondeos, protagonizó hace dos semanas otra polémica por dar consejos a un joven desempleado francés, al que le dijo que podía encontrar trabajo tan solo cruzando la calle.

Meses antes, regañó públicamente a un adolescente que se dirigió a él como "Manu".

