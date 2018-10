Derechos de autor de la imagen CBS Image caption La camioneta del sospechoso está siendo investigada.

Un hombre de 56 años fue detenido en Florida este viernes en conexión con los "paquetes bomba" enviados a destacadas figuras públicas de Estados Unidos, informaron los medios estadounidenses.

El nombre del sospechoso es Cesar Sayoc, según informaron las autoridades, que señalaron que se producirían más arrestos.

Al menos 12 paquetes fueron enviados a personalidades como el expresidente Barack Obama, la ex primera dama Hillary Clinton o el actor Robert De Niro esta semana.

Las autoridades pudieron interceptar estos envíos sospechosos antes de que llegaran a sus destinatarios. Los últimos dos fueron hallados en Florida y la ciudad de Nueva York el viernes.

Según informaron medios locales, el FBI estuvo registrando una oficina de correos en Florida en busca de pistas sobre los paquetes.

Derechos de autor de la imagen CBS Image caption Uno de los últimos paquetes sospechosos fue enviado al ex director de la Oficina de Inteligencia Nacional James Clapper.

Principal sospechoso

La detención se produjo en una tienda de piezas de auto en la ciudad de Plantation, al norte de Miami.

Las autoridades explicaron que Sayoc es el principal sospechoso.

Estos acontecimiento se producen a menos de dos semanas de las elecciones de mitad de periodo, en medio de una gran polarización política.

En uno de sus últimos comentarios sobre lo ocurrido, el presidente Donald Trump consideró que este "asunto de la bomba" estaban ralentizando el "impulso" de los republicanos en la votación anticipada.

El periodista de la BBC en Washington Nick Bryant considera que Trump parece sugerir con su comentario que el envío de estos paquetes sospechosos es un "timo".

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Este es el paquete explosivo que fue enviado a CNN.

No obstante, el ex director de la Oficina de Inteligencia Nacional James Clapper, uno de los destinatarios de los paquetes hallados el viernes, señaló a la CNN: "Indudablemente, esto es terrorismo local, no tengo ninguna duda".

Clapper consideró que cualquiera que se haya mostrado crítico con el presidente Trump debe tomar precauciones.

El caso

Las alertas sobre posibles "paquetes bomba" comenzaron el pasado lunes, cuando un dispositivo sospechoso fue encontrado en el correo del magnate multimillonario George Soros, uno de los grandes donantes del Partido Demócrata.

Los últimos hallazgos se produjeron el viernes, cuando un paquete enviado al senador demócrata Cory Booker fue encontrado en Florida y otro similar enviado al ex jefe de la inteligencia estadounidense James Clapper fue descubierto en Nueva York.

Ninguno de los artefactos llegó a su destinatario ni a explotar, y aún se investiga si los supuestos explosivos encontrados en alguno de ellos funcionaban.

