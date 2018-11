View this post on Instagram

欢迎收看Dolce & Gabbana “起筷吃饭” 第1弹。 今天我们将率先向大家展示, 如何用这种小棍子形状的餐具, 来吃意大利伟大的传统玛格丽特披萨。 Welcome to Episode 1 with Dolce&Gabbana’s “Eating with Chopsticks”. First up today is how to use this stick shaped cutlery to eat your GREAT traditional Pizza Margherita. #DGLovesChina #DGTheGreatShow