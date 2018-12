Derechos de autor de la imagen ECJ Image caption Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció sobre el hipotético caso a solicitud de un tribunal escocés.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó este lunes que Reino Unido puede detener su proceso de salida de la UE de forma unilateral mientras no haya concluido el proceso conocido como Brexit.

Según la corte, esa revocación tendría como efecto que Reino Unido permanecería en el bloque europeo bajo las mismas condiciones de su actual membresía.

El fallo, emitido en respuesta a una consulta planteada por un tribunal escocés, va en contra de lo planteado por las autoridades de la UE, que sostenían que la revocación de la notificación británica de su intención de abandonar el bloque debía ser aprobada por los otros 27 miembros.

Para el TJUE, sin embargo, "someter el derecho de revocación a una aprobación del Consejo Europeo por unanimidad, como proponen el Consejo y la Comisión, transformaría un derecho unilateral soberano un derecho condicionado".

"Cuando un Estado miembro ha notificado al Consejo Europeo de su intención de retirarse de la Unión Europea, como lo hizo Reino Unido, ese Estado miembro es libre de revocar unilateralmente esa notificación", se lee en el veredicto del máximo tribunal europeo.

En la balanza

La salida británica de la UE fue decidida en un reñido referendo (51,8% vs. 48,1%) celebrado junio de 2016 y en principio debería hacerse efectiva el 29 de marzo de 2019.

Pero todavía no se sabe si el Parlamento británico aprobará el acuerdo definiendo los términos de la separación negociado por el gobierno de la primera ministra Theresa May, el que está supuesto a ser votado este martes.

Y la falta de consenso en torno al acuerdo le ha dado fuerza a la posibilidad de un segundo referendo sobre el Brexit, con May advirtiendo que si el Parlamento vota en contra de lo negociado, Reino Unido podría verse forzado a salir de la UE de forma desordenada o a no abandonar la Unión Europea.

Derechos de autor de la imagen PA Image caption En Reino Unido todavía hay quienes piensan que el Brexit puede evitarse.

Según el corresponsal de la BBC en Bruselas, Adam Fleming, al hacer de la posibilidad de permanecer en la UE "una opción real y viable", el fallo del TJUE podría influir en el voto de algunos parlamentarios.

Aunque, como explica el mismo Fleming, "mucho tendría que cambiar en la política británica" para que Reino Unido permanezca en la Unión Europea.

De hecho, los abogados del gobierno británico habían calificado el caso planteado ante la corte europea de justicia como meramente hipotético, ya que "Reino Unido no pretende revocar su notificación".

Por esa razón, también le habían pedido al tribunal que no se pronunciara sobre el caso, advirtiendo que el mismo se quería utilizar "como munición política" para presionar al parlamento británico.

Pero sus dos intentos por lograr que la corte no se involucrara no tuvieron éxito.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El fallo de la máxima corte europea le da fuerza a los argumentos de quienes quieren detener el Brexit.

En su fallo, sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que la posibilidad de suspender el Brexit estaba sujeta a "ciertas condiciones y límites" que incluían que esa decisión fuera tomada por el parlamento británico y como resultado de un proceso democrático.

La corte determinó además que la suspensión del Brexit puede hacerse efectiva mientras no haya entrado en vigor un acuerdo de retirada o, en caso de no haber acuerdo, "mientras no haya expirado el período de dos años contado a partir de la fecha de la notificación de la intención de retirarse de la UE, o cualquier posible extensión de ese plazo".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Omitir publicación de Youtube número de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo

Omitir publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo