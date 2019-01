Trump exige fondos para terminar con la "crisis" en la frontera con México resignado a que su muro sea una valla de acero

Image caption Trump dirigió su primer mensaje a la nación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en su primer mensaje dirigido a la nación en la necesidad de construir un "muro" (que ahora se resigna a que sea una valla de barras de acero) en la frontera con México para controlar lo que llamó "una crisis humanitaria".

En un mensaje grabado desde la Oficina Oval y trasmitido por las principales cadenas de televisión, el mandatario repitió su discurso contra la inmigración ilegal y culpó a la bancada demócrata por los 18 días de cierre parcial del gobierno.

Los demócratas, que ahora controlan la cámara baja, se niegan a aprobar un presupuesto que incluya los más de US$5.700 millones para la construcción de la barrera, impopular entre los estadounidenses, según diversas encuestas.

Aunque en un inicio se dijo que el mandatario estaba estudiando declarar el estado de emergencia nacional para obtener los fondos para la construcción del muro sin necesidad de la aprobación del Congreso, Trump se limitó a utilizar el espacio para reforzar su mensaje antiinmigrantes ilegales, a los que culpó de llevar violencia y droga a Estados Unidos.

Pese a que condicionó la apertura del gobierno a la autorización de los fondos por el Congreso, reiteró que México pagaría de forma indirecta su construcción con el nuevo Tratado de Libre Comercio o que el muro se "pagaría por sí solo", dados sus "beneficios".

"El gobierno federal permanece cerrado por una razón y solo por una razón: porque los demócratas no financiarán la seguridad fronteriza", afirmó.

El cierre actual de un cuarto de las agencias federales es el segundo más largo en la historia de Estados Unidos y ha dejado a cientos de miles de trabajadores del gobierno sin salarios.

La respuesta

En una breve refutación, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, cuestionaron que Trump utilizara un espacio destinado a mensajes de gran relevancia para "magnificar la crisis" y generar miedo.

"El presidente Trump ha apelado al miedo, no a los hechos. División, no unidad. El símbolo de Estados Unidos debería ser la Estatua de la Libertad, no un muro de 30 pies", agregó Schumer.

Ambos congresistas demócratas consideraron que la seguridad fronteriza se puede mejorar con nuevas tecnologías y no con un muro fronterizo cuyo gasto tendrían que asumir los que pagan impuestos en Estados Unidos.

Con el objetivo de mantener la presión, el presidente Trump buscará reunir a los senadores republicanos en el Capitolio el miércoles antes de recibir a los líderes del Congreso para las conversaciones sobre el cierre del gobierno.

El jueves se dirige a la frontera, según anunció la Casa Blanca.

Frenar la inmigración ilegal y construir un muro (por el que México debería pagar) fueron dos de las principales promesas de campaña que hizo Trump cuando se postuló para presidente en 2016.

Durante la campaña para las elecciones de medio término en noviembre pasado repitió la idea sistemáticamente tras el avance a Estados Unidos de una "caravana" de migrantes centroamericanos.

En una reacción que muchos vieron como una estratagema política durante una temporada de campaña, desplegó 5.800 soldados en la frontera debido a lo que describió como una "invasión".

La "crisis humanitaria"

Aunque tanto demócratas como republicanos coinciden en calificar como crisis la situación en la frontera, algunos críticos han acusado a Trump de exagerar el problema.

De hecho, el número de cruces fronterizos ilegales ha bajado de 1,6 millones en 2000 a menos de 400.000 el año pasado.

Otras investigaciones indican que los inmigrantes indocumentados son mucho menos propensos a cometer delitos que los ciudadanos estadounidenses nativos.

La Casa Blanca sugirió durante el fin de semana que miles de "terroristas" fueron atrapados intentando cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, pero de hecho la mayoría de ellos fueron detenidos en los aeropuertos.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Omitir publicación de Youtube número de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo

Omitir publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo