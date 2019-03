Brexit: guía para entender los escenarios del divorcio del Reino Unido de la Unión Europea tras la votación clave de este martes

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La primera ministra británica pondrá contra las cuerdas a los parlamentarios con la pregunta: ¿Debe Reino Unido abandonar la UE sin acuerdo?

Tras dos años de largas y complejas negociaciones, el proceso del Brexit parece entrar este martes en su fase final.

Será la votación en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico la que empiece a decantar definitivamente los escenarios a los que se enfrenta Reino Unido en su divorcio con la Unión Europea.

Después de alcanzar un nuevo acuerdo "in extremis" con Bruselas, la primera ministra Theresa May volverá a someter al Parlamento la aprobación o no de este segundo texto.

La frontera con Irlanda el norte sigue siendo, como en la anterior propuesta, la principal fuente de desacuerdo entre los partidos.

"El acuerdo de enero no dejaba suficientemente claro ese tema y ya hemos hecho los cambios legalmente vinculantes", dijo el lunes May defendiendo este pacto.

Escenario 1: Acuerdo

Si el resultado de la votación este martes es "APROBADO" y los legisladores respaldan el nuevo texto se consumará el divorcio.

La fecha prevista en el calendario es el 29 de marzo, a fines de este mes, pero el ejecutivo de May podría considerar solicitar una extensión breve del plazo para no llegar a ese día sin tiempo para aprobar la legislación necesaria.

Escenario 2: No acuerdo

Si el resultado de la votación el 12 de marzo es "RECHAZADO" se desencadenará un nuevo calendario de actividad parlamentaria que incluye otras dos votaciones clave en días consecutivos, el 13 y 14 de marzo.

Esto es así porque May se comprometió a permitir que, en caso de que su acuerdo volviera a ser rechazado, el parlamento británico pudiera decidir si quiere o no permitir que el Reino Unido salga de la UE sin acuerdo. Esto fue luego plasmado en una enmienda parlamentaria.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los próximos días son clave. Determinarán si el Brexit acaba con un acuerdo, con un no-acuerdo o con un aplazamiento.

¿Sin acuerdo?

Entonces, el 13 de marzo los parlamentarios británicos votarán sobre si quieren que Reino Unido abandone la Unión Europea sin acuerdo.

Si votan que sí, Reino Unido saldrá el 29 de marzo de la unión de la que ha sido miembro durante los últimos 46 años.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El Parlamento británico está rodeado de gente a favor y en contra del Brexit.

¿Aplazamiento?

Si los parlamentarios votan que no, al día siguiente se enfrentarán a otra votación.

Esta vez se les preguntará si quieren o no retrasar la fecha prevista y extender los plazos que permitan renegociar con la UE.

Si esto se rechaza, la posición legal por defecto sería dejar la UE sin acuerdo. Aunque parece poco probable que los parlamentarios voten en contra de las tres cosas: el acuerdo de May, salir sin acuerdo y rechazar el Brexit.

El "sí" daría algo de oxígeno a la primera ministra británica, que quedará con la tarea de solicitar a la UE una extensión del plazo.

Asumiendo que los estados miembros estén de acuerdo, el Brexit se pospondría. Pero esto seguiría dejando una gran pregunta: ¿qué pasa ahora?

