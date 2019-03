Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La primera ministra de Nueva Zelanda recalcó la importancia de la unidad.

"Ellos son nosotros".

Con tan solo tres palabras la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, enfatizó una postura de unidad e inclusión tras los tiroteos ocurridos en dos mezquitas este viernes en la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda.

Su mensaje reconciliador fue ampliamente compartido en redes sociales y llevó a la creación de un hashtag en Twitter:#TheyAreUS (#EllosSonNosotros).

En sus primeras declaraciones públicas tras conocerse lo ocurrido, Ardern dijo que algunas de las víctimas podían haber sido inmigrantes o refugiados.

Y entonces señaló: "Ellos son nosotros. La persona que perpetró esta violencia contra nosotros no es (nosotros). No pertenecen a Nueva Zelanda".

La masacre, que la primera ministra calificó como "un ataque terrorista", se ha convertido en la mayor matanza en la historia del país.

Según los últimos datos de las autoridades, murieron 49 personas y otras 48 resultaron heridas.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption La primera ministra consideró lo ocurrido "un ataque terrorista".

El jefe de la policía neozelandesa, Mike Bush, confirmó que tres hombres y una mujer fueron arrestados como sospechosos de participar en los ataques, que fueron "minuciosamente planeados".

Poco después indicó que un hombre de casi 30 años ya ha sido acusado formalmente de asesinato y comparecerá ante un tribunal el sábado.

El acusado, según medios locales, publicó un manifiesto antes del ataque en el que se identificaba como un ciudadano australiano de 28 años y mostraba una ideología antiinmigrante y de extrema derecha.

"Este es su hogar"

La primera ministra condenó lo ocurrido en Christchurch y aseguró que fue un acto "de violencia sin precedentes" en el país.

"Claramente este es uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda".

"Muchos de los que esta mañana se han visto directamente afectados por este tiroteo pueden ser inmigrantes en Nueva Zelanda. Pueden ser incluso refugiados, que han elegido Nueva Zelanda como su hogar. Porque este es su hogar", destacó.

En cambio, en referencia a los atacantes, Ardern manifestó que "no hay lugar en Nueva Zelanda" para ellos.

"No hay lugar en Nueva Zelanda para este tipo de actos de violencia extrema y sin precedentes".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los hospitales siguen atendiendo heridos, entre los que hay varios niños.

La respuesta de Ardern dio lugar al hashtag #TheyAreUS (#EllosSonNosotros), con el que usuarios de redes sociales se hicieron eco de las palabras de Ardern.

"El discurso de odio, el racismo y el supremacismo produce atrocidades como la ocurrida en #Christchurch. Mi más sentido pésame a las víctimas y sus familiares y una pronta recuperación a las personas que resultaron heridas #TheyAreUS", respondió un usuario al compartir un tuit con las palabras de Ardern.

La primera ministra también instó al público a no compartir el video de un pistolero que retransmitió en directo en Facebook parte del ataque a las mezquitas, ni el manifiesto anteriormente mencionado.

Política de compasión

Esta no es la primera vez que Ardern causa sensación por su política progresista.

En 2018 concluyó con ovaciones su discurso a favor de la compasión y la cooperación ante la ONU.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Jacinda Ardern ha llamado la atención de medios internacionales en ocasiones anteriores por su política inclusiva.

"El (movimiento) Me Too (Yo También) se debe convertir en un We Too (nosotros también)", dijo en Nueva York en compañía de su pareja y su bebé de tres meses.

"Estamos en esto juntos".

