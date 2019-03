Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption "Es una vergüenza que nuestro país haya tenido que pasar por esto", dijo Donald Trump después de conocer las conclusiones del informe de Mueller.

La incertidumbre de casi dos años llegó a su fin.

En mayo de 2017 el fiscal especial Robert Mueller empezó a investigar si la campaña de Donald Trump conspiró o se coordinó con Rusia para influir en las elecciones estadounidenses de 2016.

Este domingo, el fiscal general de EE.UU., William Barr, hizo público un resumen del informe final de esta investigación, en el que Mueller concluye que tal colusión no ocurrió.

"El informe describe el esfuerzo ruso para influir en las elecciones y documenta los delitos cometidos", dice el fiscal Barr en una carta que envió al Congreso estadounidense acompañando el resumen.

Sin embargo, "la investigación no establece que miembros de la campaña de Trump conspiraran o coordinaran con el gobierno de Rusia en sus actividades de interferencia en las elecciones", añade.

El presidente estadounidense no tardó en responder a la noticia.

"Se acaba de anunciar que no hubo colusión con Rusia. Era lo más ridículo que había escuchado. No hubo colusión con Rusia. No hubo obstrucción. Es una completa y total exoneración", dijo Trump a medios estadounidenses el domingo.

"Es una vergüenza que nuestro país haya tenido que pasar por esto. Para ser honesto, es una vergüenza que su presidente haya tenido que pasar por esto, incluso desde antes de ser elegido", añadió.

"Exoneración completa. No hubo colusión. No hubo obstrucción", repitió.

Minutos antes, Trump había tuiteado "No colusión, no obstrucción. Completa y total exoneración. Mantengan a EE.UU. grande".

Obstrucción de la justicia

Sin embargo, el informe de Mueller no solo trata sobre la supuesta colusión con Rusia, que ya se descartó.

Una segunda parte evalúa si Trump trató de obstruir la justicia al obstaculizar la investigación del FBI sobre las conexiones entre Rusia y su campaña.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Robert Mueller concluyó que la campaña de Trump no conspiró con Rusia para ganar las elecciones.

Sobre este tema, el informe "no llegó a una conclusión".

"Si bien este informe no concluye que el presidente cometiera un delito, tampoco lo exonera", dice Mueller en el documento.

Sin embargo, Barr considera que la evidencia que Mueller había reunido "no es suficiente para establecer que el presidente cometiera un delito de obstrucción de la justicia".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Omitir publicación de Youtube número de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo

Omitir publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo