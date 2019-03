Derechos de autor de la imagen Getty Images

El Parlamento británico rechazó por tercera vez el acuerdo de retirada de la Unión Europea presentado por la primera ministra británica Theresa May por una diferencia de 58 votos (344 votos en contra, 286 a favor).

May dijo que el resultado de la votación tendría "graves consecuencias" y que, por defecto legal, Reino Unido deberá abandonar la UE el 12 de abril.

Esto significa que no hay suficiente tiempo como para crear la legislación necesaria para evitar un Brexit sin acuerdo, añadió May.

El líder laborista Jeremy Corbyn instó a la dimisión de la primera ministra y a que se convoquen elecciones generales.

Tras conocerse el resultado de la votación, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tuiteó: "En vistas del rechazo de la Cámara de los Comunes al Acuerdo de Salida, he decidido convocar a un Consejo Europeo el 10 de abril".

El rechazo a la propuesta de May significa que Reino Unido no cumplió un plazo otorgado por la UE para asegurarse una extensión del proceso del Brexit y separarse del bloque con un acuerdo el 22 de mayo.

May tiene ahora hasta el 12 de abril para buscar una extensión más prolongada del proceso de negociación para evitar un divorcio sin un acuerdo en esa fecha.

"Hora de que May dimita"

Con una clara mayoría en la Cámara de los Comunes en contra de un Brexit sin acuerdo, y con los parlamentarios votando una serie de planes alternativos el lunes, May señaló que Reino Unido tendría ahora que encontrar "una forma alternativa" para seguir avanzando.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption May tiene ahora hasta el 12 de abril para buscar un extensión más prolongada del proceso de negoaciación y evitar una salida de la UE sin acuerdo.

Este camino involucra "casi con certeza" elecciones en el Parlamento europeo en mayo, señaló la mandataria.

Steve Baker, parlamentario conservador, afirmó que era hora de que dimitiese May.

"Esta debe ser la derrota final para el acuerdo de Theresa May. Se acabó. Y debemos pasar página".

"No se aprobó. No se aprobará. Lamento decir que es hora de que Theresa May cumpla con sus palabras y abra el camino para que un nuevo líder pueda lograr un acuerdo de salida (de la UE) que sea aprobado por el Parlamento".

Baker fue uno de los 34 conservadores rebeldes en votar en contra del acuerdo, junto con el Partido Unionista Democrático y el Partido Laborista.

Cinco parlamentarios laboristas votaron, no obstante, en favor del acuerdo de May.

