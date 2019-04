Asedio a Trípoli: la cruenta ofensiva rebelde que ha sumido a Libia en su peor crisis desde la caída de Gadafi

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Tropas rebeldes amenazan con tomar control de la capital.

Más de siete años después de la muerte de Muamar Gadafi, Libia se encuentra al borde de un nuevo conflicto.

Las tropas rebeldes, que controlan el este del país al mando del mariscal Jalifa Haftar,avanzan hacia la capital y la mantienen bajo asedio.

El gobierno de Trípoli, respaldado por Naciones Unidas, anunció este domingo que al menos 20 personas murieron y cerca de 25 resultaron heridas en enfrentamientos con las fuerzas de Haftar.

Poco antes, la ONU había urgido a los rebeldes a hacer una tregua de dos horas para permitir la evacuación de heridos y civiles.

No está claro si respondieron o no a este llamado, pero diversos organismos y países llamaron a la evacuación de su personal no imprescindible.

El domingo, los rebeldes anunciaron que habían perpetrado un ataque aéreo en el sur de Trípoli.

El primer ministro, Fayez Sarraj, que cuenta con el respaldo de la ONU, acusó a Haftar de intentar llevar a cabo un golpe de Estado y señaló que este intento será frenado con las armas.

Entre los muertos hay un médico de la Medialuna Roja, quien falleció el sábado. Las fuerzas de Haftar reportaron la pérdida de 14 combatientes.

Varios expertos consideran que es la mayor crisis que vive el país desde que Gadafi fue derrocado en 2011.

El país se encuentra sumido en la violencia y la inestabilidad política desde ese año, cuando un levantamiento inspirado por la "primavera árabe", con ayuda de la OTAN, sacó del poder a Gadafi, quien gobernó el país por más de cuatro décadas.

1 - ¿Cuál es la situación en el terreno?

Desde el jueves, el general Haftar del llamado Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés) ha estado perpetrando ataques desde el sur y oeste de Trípoli.

El domingo, el LNA dijo haber hecho su primer ataque aéreo, un día después de que el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA, por sus siglas en inglés) los atacara desde el aire el sábado.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Residentes de la ciudad han almacenado alimentos y combustible tras la intensificación del conflicto.

Los combates continuaron en la zona del aeropuerto internacional en desuso, en el sur de la capital, que, según había dicho el general Haftar, había caído en manos de sus hombres.

Fuerzas leales al GNA frenaron su avance y, el domingo, un portavoz del GNA le dijo a un periodista de la cadena Al Jazeera TV que ahora tenían la intención de "limpiar" todo el país.

2 -¿Quienes han sido evacuados?

El Mando África de Estados Unidos, responsable de las operaciones militares estadounidenses y coordinación en África, señalo que, debido a al "aumento de la inestabilidad", había reubicado temporalmente a un contingente de fuerzas estadounidenses, aunque no ofreció más detalles ni cifras referentes al traslado.

El ministro de Asuntos Exteriores de India, Sushma Swaraj, señaló que un contingente completo de 15 soldados de las fuerzas de paz fueron evacuados de Trípoli debido a que la situación en Libia había "empeorado repentinamente".

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption Fuerzas del gobierno llegaron desde Misrata, en el norte del país, a Trípoli, para defender a la ciudad de las tropas rebeldes.

La multinacional italiana de petróleo y gas Eni decidió evacuar a todo su personal italiano del país.

La ONU también está por retirar del terreno a todo su personal cuya presencia en el país no es estrictamente necesaria.

Residentes de Trípoli dicen estar almacenando alimentos y combustible.

Sin embargo, el editor de asuntos árabes de la BBC, Sebastian Usher, dice que muchas de las personas que viven cerca de la zona de conflicto se han quedado por el momento en sus casas, por temor a que estas sean saqueadas en su ausencia.

3 - ¿Quiénes son las fuerzas rivales?

La situación en Libia se ha mantenido inestable desde la deposición de Gadafi. Decenas de milicias operan en el país.

Recientemente, se han estado aliando con el GNA, respaldado por la ONU y basado en Trípoli, o con el LNA de Haftar, un antiislamista duro que cuenta con el apoyo de Egipto y Emiratos Árabes Unidos, y que es fuerte en el este de Libia.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption El general Haftar ordenó a sus fuerzas avanzar sobre Trípoli.

Haftar ayudó a Gadafi a tomar el poder en 1969 antes de distanciarse de él y exiliarse en Estados Unidos, país del que tiene nacionalidad.

El militar regresó a Libia en 2011, después de que comenzara el levantamiento contra Gadafi y se transformó en comandante rebelde.

El gobierno de unidad, que tiene el control de Trípoli, fue creado durante las conversaciones para poner fin a la crisis en 2015 pero no ha logrado afianzarse en su posición.

El primer ministro Fayez Sarraj se dirigió a la población por TV el sábado, afirmando que defendería la capital.

Serraj comentó que le había ofrecido concesiones a Haftar para evitar un derramamiento de sangre, solo para recibir una "puñalada por la espalda".

¿Regreso al punto cero? Análisis de Rana Jawad, corresponsal de la BBC en el norte de África

El desafío del general rebelde hace pensar que, a pesar de la condena internacional a sus acciones recientes, cree que solo puede asegurarse un lugar en la futura composición política de Libia a través de medios militares.

Varios diplomáticos están preocupados, porque la manera y el momento del ataque significan que es poco probable que retroceda a menos que sea derrotado.

Pocos pensaron que Haftar seguiría adelante y lanzaría esta operación, como venía amenazado desde hace mucho tiempo, porque creían que las conversaciones en curso que lo hicieron ir de París a Palermo, en Italia, y a Emiratos Árabes durante más de un año, servirían para ganar tiempo hasta que se llegara a un nuevo acuerdo político negociado, y a un eventual proceso electoral.

Actualmente, las naciones occidentales cuentan con pocas alternativas para reducir la violencia y, una vez más, se encuentran en una posición que los obligará probablemente a empezar de cero.

4 - ¿Hay planificadas conversaciones de paz?

Las conversaciones de paz respaldadas por la ONU destinadas a establecer un mapa de ruta para llevar a cabo nuevas elecciones están previstas para entre 14 y el 16 de abril en la ciudad libia de Gadamés.

El enviado de la ONU Ghassan Salame insistió en que las conversaciones seguirían adelante, a menos que deban cancelarse por motivos serios.

"No abandonaremos tan pronto el trabajo político", aseguró.

El jueves, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, estuvo en Trípoli para discutir la situación.

Haftar ha dicho, por su parte, que sus tropas no se detendrán hasta haber vencido al "terrorismo".

