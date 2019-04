- Sistema de “visado por puntos” para atraer el mejor talento extranjero. - Perseguir a las mafias que se lucran a costa de la seguridad y la vida de los inmigrantes. - Proteger a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que vigilan nuestras fronteras. - Multiplicar los recursos materiales y personales a los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazados para hacer frente a la inmigración irregular, reforzando efectivos y medios no agresivos.

- Establecer vías legales y seguras de entrada en España y garantizar los derechos civiles de las personas migradas. - Flexibilizar los procesos de reagrupación familiar, visados humanitarios y nuevas modalidades de visado, como el de búsqueda de empleo. - Refuerzo del Servicio de Salvamento Marítimo, que permanecerá como servicio público y civil y cuya única función será la salvaguarda de la vida en el mar. - Cerrar los centros de internamiento de extranjeros (CIE). - Construir un país sin racismo. - Impulsar una nueva Ley de Asilo que incluya a quienes tienen que huir de su residencia por cuestiones medioambientales. - Garantizar que los menores extranjeros no acompañados reciben un tratamiento según la Convención sobre los Derechos del Niño.

- Reducción de un 10% de las cotizaciones de la empresa para nuevos contratos indefinidos para trabajadores de nacionalidad española. - Apoyo decidido a las familias numerosas y a la natalidad en general. - Apoyo a los trabajadores autónomos (por cuenta propia). Cuota de cero euros si los ingresos no llegan al salario mínimo. Bonificación del 100% de la cuota mientras el trabajador por cuenta propia esté de baja. - Apoyo a los desempleados mayores de 50 años y a aquellos desempleados de larga duración. - Rebaja radical del impuesto sobre la renta. - Supresión del impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones.

- Complemento salarial garantizado para luchar contra la pobreza laboral que causa el abuso de la temporalidad en nuestro país. - Los trabajadores por cuenta propia con ingresos reales inferiores al salario mínimo anual no pagarán cuotas - Promover un marco jurídico favorable para las empresas innovadoras en sus etapas iniciales. - Garantizar que los proveedores cobren en un máximo de 30 días en los contratos con la Administración pública o de 60 días en el resto de casos. - Eliminar los contratos temporales: todos los contratos serán indefinidos. - Nadie tendrá que renunciar nunca más a una herencia por no poder pagar el impuesto de sucesiones.

- Aprobar una cuota reducida para aquellos trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos no excedan el salario mínimo . - Favorecer el envejecimiento activo y la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación. - Agilizar al máximo el proceso de constitución de empresas. - Establecer mecanismos que penalicen la contratación temporal injustificada. - Las comunidades autónomas en las que gobierne el PP establecerán deducciones en el impuesto sobre la renta para menores de 35 años y familias con al menos un hijo. - Eliminar el impuesto de sucesiones para las transmisiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente. - Las pensiones deben mantener su poder adquisitivo.

IGUALDAD

Pablo Casado

Partido Popular, PP

- Oficinas municipales de Ayuda a la Mujer Embarazada para que ninguna mujer deje de ser madre por su situación económica, social o familiar. - Mejorar la protección social y las ayudas a jóvenes embarazadas y familias jóvenes, adaptando, si fuera necesario, temporalmente su periodo de escolarización, de manera que la maternidad no suponga un obstáculo. - Reformar el Código Penal para extender los supuestos de prisión permanente revisable a los casos de asesinato en que concurran algunos supuestos de violencia de género acreditada. - Formación en igualdad y lucha contra la violencia de género a todos los profesionales que durante su desarrollo laboral puedan tratar con esta violencia. - Plan contra la brecha salarial en España. - Impulsar la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo para alcanzar niveles semejantes a la media europea.

Pedro Sánchez

Partido Socialista Obrero Español, PSOE

- No a los vientres de alquiler. - Reforma del Código Penal para garantizar que la falta de consentimiento explícito de la víctima sea clave en los delitos sexuales. Si una mujer no dice que sí, todo lo demás es no. - Prohibir la escolarización con criterios de segregación en los centros sostenidos con fondos públicos. - Fomentar en todas las etapas del sistema educativo la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual. - Impulsar la reforma de la ley de identidad de género, eliminando los requisitos ligados a diagnósticos médicos y facilitando el cambio de la mención registral al sexo y el nombre de los menores de 16 años. - Equiparar los permisos por nacimiento de hijo/a de ambos progenitores de forma intransferible. - Implementación de las medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo.

Pablo Iglesias

Unidas Podemos

- Garantía de alternativa habitacional inmediata para las mujeres que sufren la violencia machista y para los niños, niñas y adolescentes a su cargo. - Crear una asignatura de feminismos. - Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. - Facilitar el acceso a la reproducción asistida y a los últimos métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de urgencia y a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres. - Protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género. - Instaurar la paridad en las Administraciones Públicas. - Implementar un plan de lucha contra las violencias machistas con una dotación anual de 600 millones de euros (US$675 millones).

Albert Rivera

Ciudadanos

- Eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la Corona. - Blindar el matrimonio entre personas LGTBI e incluir el derecho a la no discriminación por razón de orientación o condición sexual. - Aprobar una Ley de Gestación Subrogada altruista y garantista para que las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia. - Ampliar y equiparar los permisos de maternidad y paternidad hasta las 16 semanas para cada progenitor. - Combatir la intolerancia y los discursos de odio, incluidos los que se propagan por las redes sociales. - Promover una mayor presencia de mujeres en puestos visibles de responsabilidad, garantizando la presencia equilibrada de mujeres y hombres en las Administraciones Públicas.

Santiago Abascal

Vox

- Defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. - Supresión de las cuotas (por sexo o por cualquier otra causa) en las listas electorales. - Derogación de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas radicales subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas. - Ampliación del permiso por maternidad a 180 días que se prolongaría a un año en el caso de hijos con discapacidad.