View this post on Instagram

Ребят, со мной все хорошо, жив и цел. Успел выскочить. Это рейс Москва-Мурманск 17.50. Остальное смотрите в новостях. Огромные соболезнования семьям погибших. Upd - моя фамилия в списке раненых фейк. Либо ошибка. Я здоров. Спасибо вам всем за тёплые слова и за поддержку