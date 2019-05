Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Rouhani está forzando a Europa a respaldarle.

El anuncio llegó el miércoles e hizo saltar las alarmas: Irán dejará de cumplir algunos aspectos del acuerdo nuclear que firmó con otros países en 2015 y seguirá incumpliendo compromisos del histórico pacto si la situación actual no cambia.

El presidente iraní, Hassan Rouhani, aseguró en un discurso televisado que algunos países firmantes no están cumpliendo con lo prometido, después de que Estados Unidos se retirara del acuerdo de forma unilateral hace un año y volviera a imponer sanciones sobre la República Islámica.

Rouhani dio 60 días a Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania para que solventen las actuales restricciones al sistema bancario iraní y a la venta de petróleo de su país. Si no, seguirá retirándose de sus compromisos.

"Es una señal de alarma per también una advertencia", consideró el periodista especializado en Defensa de la BBC Jonathan Marcus.

El llamado Plan Conjunto de Acción Comprehensiva (JCPOA, por sus siglas en inglés) fue suscrito en 2015 tras más de una década de tensiones y de negociaciones en torno al programa nuclear de Irán, y buscaba limitar las ambiciones iraníes a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

Pero desde que abandonó el pacto, Washington ha impuesto nuevas sanciones sobre el país, lo que debilitó el acuerdo, incrementó las tensiones y supuso un golpe para la economía de Irán.

1- ¿Qué dijo exactamente Rouhani?

Rouhani dijo que el país dejará de cumplir dos partes del acuerdo: la venta de uranio enriquecido y de agua pesada.

El presidente iraní entonces dio una especie de ultimátum a las potencias europeas más Rusia y China para que cumplan con sus compromisos financieros y los relacionados con el petróleo. Si lo hacen, Irán retomará todos sus compromisos.

Si, por el contrario, no cumplen, Rouhani dijo que el país empezarán a aumentar el enriquecimiento de uranio y completarán el reactor de agua pesada de Arak.

No obstante, el presidente iraní manifestó: "No queremos abandonar el acuerdo. La sociedad iraní y el mundo entero deberían saber que hoy no es el final del JCPOA. Se trata de un nuevo paso en el marco del JCPOA".

"El acuerdo sigue en pie (...) Necesita una cirugía", consideró.

Sin embargo, Rouhani también advirtió que si las cinco potencias involucradas deciden remitir el asunto de la reducción de los compromisos nucleares al Consejo de Seguridad de la ONU -lo que puede llevar a sanciones- enfrentarán una "respuesta contundente".

2 - ¿Cuál ha sido la reacción a las palabras de Rouhani?

Tanto Rusia como China culparon a Washington de la actual situación.

El canciller ruso, Sergei Lavrov, urgió a todos los involucrados a cumplir con sus obligaciones y Pekín pidió actuar con contención y priorizar el diálogo.

En Europa, Francia y Alemania manifestaron su disposición a mantener el acuerdo nuclear en vigor, pero advirtieron a Irán en contra violar las condiciones del mismo.

"Nuestra postura sigue siendo que apoyamos el acuerdo, especialmente para prevenir que Irán consiga un arma nuclear", dijo el canciller alemán, Heiko Maas, destacando que el pacto es "crucial" para la seguridad de Europa.

La ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, manifestó que querían mantener el acuerdo nuclear intacto, pero apuntó que la retirada de Irán de sus compromisos podría acarrear sanciones.

El miércoles, Estados Unidos aseguró que "muy pronto" anunciará nuevas sanciones a Irán y advirtió a Europa contra las repercusiones de ceder al "chantaje" iraní.

3- ¿Por qué el rol de Europa es crucial?

En enero, Reino Unido, Alemania y Francia -que se opusieron a la decisión de Trump- pusieron en marcha un nuevo mecanismo de pagos para permitir que se comercie con Irán pese a las sanciones estadounidenses.

El sistema, conocido como Instex, se supone que se centra en "comercio legítimo" de los productos más necesitados por los iraníes, como comida, y productos farmacéuticos y de consumo no sujetos a las sanciones.

El petróleo, la principal fuente de comercio exterior de Irán, de momento no está cubierto por este mecanismo, y los expertos creen que el sistema de pago ha hecho poco por contrarrestar el impacto de las sanciones estadounidenses.

Tal y como explica el periodista de la BBC Jonathan Marcus, Europa se enfrenta ahora a una encrucijada.

"Irán busca lograr un difícil equilibrio: rechazar algunas de las restricciones impuestas por el JCPOA, sin retirarse del acuerdo de una vez", señala Marcus.

"Quiere que los europeos tomen medidas urgentes para aliviar" al país de las sanciones, que le están causando un "creciente daño", destaca.

"Si ese alivio no llega, entonces Irán podría reconsiderar su adscripción al acuerdo en su totalidad (...) Esto presenta a los europeos un gran dilema: están en medio de los iraníes y el gobierno de Trump. ¿Pueden seguir apoyando el acuerdo si Irán no cumple sus términos al cien por cien?"

4 - ¿Por qué el acuerdo nuclear está en crisis?

El acuerdo fue firmado durante el mandato del expresidente Barack Obama y con la llegada de Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos cambió su postura.

Hace un año, Trump ordenó la retirada de EE.UU. del pacto al considerar que éste fue "mal negociado".

"Incluso si Irán cumple con todo, el régimen estaría al borde de conseguir armas nucleares en un corto periodo de tiempo", consideró entonces.

Su gobierno anunció que se restaurarían las sanciones que se levantaron por el acuerdo y, entre otras medidas, designó a la Guardia Revolucionaria Islámica como "organización terrorista".

Desde la decisión de Trump, el valor de la divisa iraní ha caído a niveles récord, la tasa de inflación anual se ha cuadruplicado y la inversión extranjera se ha ido alejando.

Pese a la situación, Irán cumplió con los compromisos del JCPOA, según los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica.

5- ¿De dónde viene la hostilidad entre Estados Unidos e Irán?

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se remontan a la revolución islámica de 1979, que llevó a la salida del shah Mohammad Reza Pahleví, que contaba con el apoyo de EE.UU. y Reino Unido, y dio paso al régimen del ayatolá Rujola Jomeini, de postura antiestadounidense.

Desde que tomó posesión del cargo en 2016, el presidente Trump ha tenido una actitud especialmente dura hacia Irán.

Su gobierno quiere renegociar el acuerdo nuclear firmado por su predecesor y ampliar los términos que éste incluye, para minar el programa balístico y de misiles de Irán, y lo que considera como actividades "maliciosas" del país en Medio Oriente.

