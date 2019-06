El senador por Vermont tendrá 79 años el día de las elecciones, pero está decidido a intentarlo otra vez.

Su larga batalla por la nominación demócrata en 2016 cautivó los corazones de los progresistas estadounidenses y desde entonces no ha dejado de llenar estadios.

Pero antiguas aliadas como Elizabeth Warren y Tulsi Gabbard también son precandidatas esta vez y quizá se repartan parte de su apoyo.

Análisis de Anthony Zurcher:

Bernie Sanders es víctima de su propio éxito. En 2016, desvió al Partido Demócrata hacia la izquierda, pero esto significa que para 2020 ya no es un candidato tan especial. Tiene las ventajas de lo conocido que es, el dinero que recauda y la organización nacional de su campaña, pero sus oponentes no evitarán atacarle como hizo Hillary Clinton hace tres años. Sus días como intrépido aspirante no favorito ya pasaron.

undefined