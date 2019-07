Renuncia el embajador británico que calificó al gobierno de Trump de "torpe e inepto"

Derechos de autor de la imagen Getty Images

El embajador de Reino Unido en Estados Unidos, Kim Darroch, renunció este miércoles tras el escándalo por la filtración de unos correos electrónicos críticos con el gobierno de Donald Trump.

Trump calificó al embajador de "un tipo muy estúpido" después de la aparición el pasado domingo en el diario londinense The Mail on Sunday comunicaciones confidenciales del embajador en las que calificaba a la administración de Trump de "torpe e inepta".

La oficina de Relaciones Exteriores de Reino Unido indicó que la filtración al periódico de los memos -que datan de 2017 a la fecha- fue "maliciosa", pero nunca llegó a negar su contenido.

Darroch dijo en su renuncia que quería poner fin a la especulación y admitió que la filtración había hecho "imposible" su trabajo".

La reacción de Trump a la filtración

El lunes, el presidente de Estados Unidos arremetió contra el embajador y también contra la primera ministra, Theresa May.

"He sido muy crítico de la manera en que Reino Unido y la primera ministra Theresa May manejaron el Brexit. Qué desastre ella y sus representantes han creado. Le dije cómo debía hacerse pero ella decidió ir por otra vía", escribió Trump en un tuit.

"No conozco al embajador, pero no es muy querido (...). No vamos a volver a tratar con él", agregó el mandatario.

Más información en breve

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Omitir publicación de Youtube número de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo