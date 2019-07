Derechos de autor de la imagen Getty Images

Ocupa numerosos titulares en la prensa internacional y, sin embargo, ni siquiera se sabe con exactitud la fecha de su cumpleaños.

Kim Jong-un es uno de los personajes más enigmáticos del mundo.

Desde que asumió el liderazgo de Corea del Norte, tras la muerte de su padre, Kim Jong-il, contados detalles sobre su vida se han ido conociendo.

Ahora, la periodista Anna Fifield analiza en su nuevo libro, "The Great Successor: The Divinely Perfect Destiny of Brilliant Comrade Kim Jong-un" (El gran sucesor: el destino divinamente perfecto del brillante camarada Kim Jong-un, en traducción libre), examina la vida del joven líder norcoreano, centrándose en gran medida en su niñez y adolescencia.

En BBC Mundo hablamos con Fifield, jefa de la oficina del periódico The Washington Post en Pekín, sobre este relato más íntimo sobre la figura de Kim Jong-un: sus aficiones, su vida en Suiza, la relación con su madre...

¿Cómo describirías la infancia y adolescencia de Kim Jong-un?

La describiría como muy anormal y muy solitaria. Él no iba a la escuela, no tenía amigos. Ni siquiera conocía a los hermanos de las otras familias de su padre. Estaba en un complejo junto con su hermano y hermana de padre y madre. Y estaban realmente los tres solos.

Así que tuvo muy poco contacto con el mundo exterior o con la vida normal en su propio país cuando estaba creciendo.

Al mismo tiempo en tu libro describes una vida llena de lujos…

Sí, es cierto. Cuando era niño tenía ropa importada, comida importada.

Vivía en un increíble complejo donde tenía piscinas y un coche que fue modificado para que pudiera manejar cuando era niño.

Y todos los juguetes que pudiera desear. Así que sí, ha vivido una vida de completo lujo, mientras que la norma en el país en ese momento era la privación completa.

¿Eso lo hacía sentir un niño especial?

Bueno, no exactamente, porque él no conocía nada más, solo todo ese lujo.

Pero lo que le hizo sentir especial fue que en su octavo cumpleaños se anunció a los principales líderes del régimen que él sería el sucesor de su padre y que algún día asumiría el liderazgo del régimen.

Así que le dieron un pequeño uniforme de general y cantaron una canción sobre cómo seguiría los pasos de su padre.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Cuando cumplió 8 años, a Kim Jong-un lo vistieron con uniforme militar.

Sus tíos me dijeron que a partir de ese momento fue imposible que se pareciera a un niño normal. Tuvo a generales y mandamases del Partido Comunista inclinándose ante él desde que tenía 8 años.

Entre los 12 y los 15 años, Kim Jong-un se fue a estudiar a Suiza. ¿Cómo era su comportamiento allí?

Aunque aquí (Corea del Norte) estaba en un ambiente relativamente normal e iba a la escuela con otros niños y trataba de adaptarse, claramente tuvo dificultades cuando estuvo allí, tanto en la escuela de inglés a la que asistió primero y luego en la escuela alemana a la que fue transferido después de dos años. Así que tenía dificultades para comunicarse.

No tenía una mentalidad muy académica. Quería jugar al baloncesto o jugar videojuegos en casa, no quería estar haciendo sus tareas.

Así que fue difícil. Creo que tuvo dificultades para encajar, tuvo dificultades para comunicarse con los otros estudiantes. Así que no fue una experiencia particularmente feliz para él.

¿Y cómo influyó esa experiencia en su posterior régimen?

Bueno, es imposible decirlo. Quiero decir que sabemos tan poco acerca de Kim Jong-un que la tendencia es captar estas pequeñas anécdotas de su infancia y tratar de extrapolarlas y ver cómo se convirtió en el tirano que es hoy.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La escuela alemana en Berna, Suiza, en la que estudió Kim Jong-un.

Pero es imposible psicoanalizar a alguien con este tipo de distancia y decir algo como que le escupió a otros niños cuando estaba en la escuela y por eso su tío murió, o su hermano murió...

No podemos decir esto, todo lo que podemos decir es que tuvo una infancia muy anormal, lo que hace imposible que pudiera crecer de otra manera que no sea la forma en que lo hizo.

Se esperaría que con una educación en Suiza, quizá pudiera emprender algunas reformas más aperturistas en su régimen. Sin embargo, fue capaz de ordenar la ejecuciónde su propio tío…

De hecho, creo que pasó exactamente lo contrario. Creo que fue por el hecho de vivir en Suiza y viajar por Europa y ver cómo era el mundo exterior, que se dio cuenta de que si no fuera por el culto a la personalidad de su familia y su extraño sistema totalitario, él no sería nadie, no sería especial. No sería obedecido, ni alabado, ni viviría esta vida de lujo.

Él simplemente sería otra persona común que tendría que hacer sus tareas y obtener buenas calificaciones para poder avanzar.

Así que creo que probablemente regresó a Corea del Norte con un pensamiento muy lejano a ser un reformista o sobre la necesidad de emprender la apertura de Corea del Norte para que se pareciera más a Europa.

Probablemente regresó con la opinión contraria: que necesitaba mantener el sistema intacto para que él y su familia pudieran continuar disfrutando de esta vida tan privilegiada.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Kim Jong-un ha tenido a los generales de su país inclinándose ante él desde que tenía 8 años, dice Anna Fifield.

¿Cómo era la relación con sus padres? ¿Tenía algún familiar que fuera especial para él?

Tenía una relación muy estrecha con su madre. Aunque era la primera dama de facto de Corea del Norte y tenía muchos compromisos oficiales, estaba muy pendiente de sus hijos, revisaba sus tareas y los visitaba mientras ellos estaban en Suiza.

Ella estaba muy involucrada, pero también su hermana, quien era la principal persona que les cuidaba allí. Ella actuaba como la madre de los niños en ese momento, así que estuvieron muy unidos.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un, falleció en 2011.

En lo que se refiere a Kim Jong-il, parece que pasaba bastante tiempo en ese complejo familiar mientras Kim Jong-un era pequeño.

Tanto que parece que Kim Jong-nam, su hijo primogénito (y hermano paterno de Kim Jong-Un), tenía mucha envidia y se sentía infeliz y desatendido por su padre porque éste pasaba mucho tiempo con esta otra familia.

Su madre había nacido en Japón y en tu libro analizas las influencias japonesas en Kim Jong-un, algo extraño dadas las hostilidades entre ambos países. ¿Por qué son importantes?

Creo que solo muestra las contradicciones en el sistema norcoreano, donde se demoniza a Japón y se hace de Japón el enemigo, criticado en los medios estatales prácticamente todos los días.

Sin embargo, al mismo tiempo, sí, la madre de Kim Jong-un nació en Japón y se crió allí durante sus primeros 11 años de vida. Tenía un nombre japonés y hablaba japonés, como muchos inmigrantes coreanos que se fueron a Japón durante y después de la guerra.

Y ellos tenían un chef de sushi japonés que vivía en la casa con ellos, así que disfrutaron de la comida japonesa. Kim Jong-un fue a Japón varias veces cuando era niño.

Así que, como cualquier otra persona en el mundo exterior, conocía la cultura japonesa y le gusta la cultura del manga. La tecnología es genial y tiene el mismo atractivo para los "príncipes" de Corea del Norte que para cualquier otra persona.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Kim Jong-un junto a su hermana, Kim Yo-jong, con quien tiene una relación muy próxima.

Hablas de algunas de sus pasiones, como la tecnología. ¿Qué otras aficiones tiene Kim Jong-un?

Creo que el baloncesto es su gran pasatiempo. Estaba obsesionado con el baloncesto en Suiza. Solía dormir con su pelota en la cama por la noche. Iba a la cancha de baloncesto todos los días después de la escuela y en cada oportunidad que tenía iba a París a ver partidos de la NBA.

Es una obsesión que continúa hasta el día de hoy.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Kim Jong-un es un gran aficionado al baloncesto, y la exestrella de la NBA Dennis Rodman visitó Corea del Norte en varias ocasiones.

¿Qué fue lo que más te sorprendió de la figura de Kim Jong-un mientras estabas investigando para tu libro?

Intentaba entender cómo puede dormir por la noche.

Sabiendo lo que sabe sobre el mundo exterior, y habiendo crecido en una era diferente a la de su padre, ¿cómo se justifica a sí mismo las cosas tan brutales que tuvo que hacer? Bueno, que eligió hacer para mantenerse en el poder.

Así que quise tratar de entender su psicología con respecto a esto. Hay un montón de psicólogos que han tratado de psicoanalizarlo e interpretarlo y entender su conducta.

Una cosa que me sorprendió fue que un psicólogo me dijo que hay un efecto químico en el cerebro que proviene del poder. De ahí viene el dicho de que el poder corrompe.

Se basa en la idea de que cuando ejercitas el poder, se desencadena una reacción química, una liberación de dopamina en el cerebro que hace que quieras volver a hacerlo.

Y así estaba tratando de entender cómo duerme por la noche y cómo continúa actuando de esta manera.

Cuando hablas de la soledad en su adolescencia… ¿llegaste a sentir algún tipo de simpatía, o quizá pena, por él en algún momento?

Simpatía no, pero en cierto modo sí pena, porque tuvo una educación tan anormal y una forma de vida tan inusual... Y la influencia de eso sobre él fue tan extraña... Creo que es casi imposible que él hubiera salido de otra manera.

Para él, abandonar este régimen creo que hubiera sido extremadamente difícil. Su hermano mayor lo hizo un poco, pero no del todo. Continuó teniendo vínculos con el régimen hasta su muerte.

Creo que muchas de estas familias no pueden soltarse porque sí de las riquezas que vienen con ello.

