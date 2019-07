Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El tradicional escudo presidencial apareció con dos cabezas en el águila y palos de golf en una de las garras.

Palos de golf en vez de flechas y dos cabezas de águila en vez de una.

El escudo presidencial de Estados Unido sufrió unos curiosos retoques y de esa forma apareció de fondo este martes durante el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia para estudiantes.

La conferencia fue organizada por Turning Point USA, una organización conservadora sin ánimos de lucro.

El incidente ha sido reportado por varios medios internacionales como The Washington Post, The Guardian y la revista Time.

Aunque nada de lo dicho por el mandatario en la conferencia ha trascendido como la particular versión de su escudo presidencial.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El águila del escudo presidencial agarra flechas y laureles en cada garra.

Especialmente, porque los cambios en el escudo hacen referencia a dos motivos por los que Trump ha recibido críticas durante su mandato.

El águila de dos cabezas recuerda al escudo de armas ruso y, a su vez, parece hacer referencia a la supuesta colusión de su campaña de 2016 con Rusia.

La doble cabeza del ave también aparece en las banderas de Serbia, Albania y Montenegro, como recapitula The Washington Post.

Los palos de golf, por otra parte, invitan a pensar en la afición de Trump a este deporte, recogida en el sitio web Trumpgolfcount.com*.

Las críticas al mandatario estadounidense por jugar a este deporte y dejarse tanto dinero en ello empezaron desde que en su campaña electoral asegurara que "no tendría tiempo para jugar al golf" si ganaba las elecciones.

Las 13 flechas que agarra el águila en el escudo auténtico representan cada una de las antiguas 13 colonias.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El escudo de armas ruso tiene un águila de dos cabezas.

De momento se desconoce la autoría de lo que ha sido considerado como una broma.

Un vocero de la Casa Blanca comunicó a The Washington Post que no habían visto el escudo falso hasta que no apareció en pantalla.

Y un portavoz de Turning Point reconoció también a ese medio que las personas que crearon el gráfico trabajan para la organización y para el hotel que acogió la ponencia.

*La BBC no se hace responsable del contenido en los vínculos externos.

