La batalla legal de la princesa Haya de Dubái que se "esconde" en Reino Unido

كـــنـــوز يــا مـرحـبا يـا عـريب الـجد مـاحر طـار ولأحـــرار بـأفـعـالها تـــدرك مـطـامـيحها وإذا تـعلت تـسامت فـوق شـمس الـنهار فــــلا تـنـزلـهـا مــــن الـعـلـيا تـلاويـحـها أهـديـتـنا م الـمـعـاني مــن لـجـوم غــزار كــنـوز شــعـر وفـــي يـديـنـك مـفـاتيحها ولـــي عــهـدي وذخــري لـلأمـور الـكـبار مـع إخـوتك وإنـتوالها الـدنيا مصابيحها مــن بـيـت عـالـي مـقامه مـايجيه الـعثار مــكـتـوم ونــهـيـان جــدانـك رجـاجـيـحها أنــــا حـلـبـت الـلـيـالي حـلـوهـا والــمـرار وآعـــرف تـصـريـحها وآعـــرف تـلـميحها ولا غــتـرنـي مـخـبـا ولا مـنـعـني جـــدار والأرض الـصـعيبه أذلـلها مـتى آطـيحها والشجره اللي بداها م الخريف إصفرار هـــي ســنـة والــوقـت والأيــام بـتـزيحها مـتـعود آعـسـف وآذلــل صـعـاب الـمـهار يـالـين تـهـدا وتـسـكن بـالـغصب ريـحـها عـندي لـكل وقـت نـاسه وإنـتقيت الخيار هــذا أنــا وخـيـل تـفـكيري فــلا آريـحها