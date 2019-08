Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Boris Johnson ha dicho que el Reino Unido abandonará la Unión Europea el 31 de octubre con o sin un acuerdo.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha señalado que el Reino Unido abandonará la Unión Europea (UE) el 31 de octubre, incluso si eso significa salir del bloque sin un acuerdo.

Sin embargo, muchos de los miembros del Parlamento británico se oponen a un Brexit sin un pacto con sus socios europeos.

Pero ¿pueden detenerlo ahora que el gobierno del líder conservador ha pedido a la Reina Isabel II que suspenda las actividades parlamentarias hasta mediados de octubre?

¿Qué es un Brexit sin acuerdo?

Un Brexit sin acuerdo -o Brexit duro- significa que el Reino Unido saldría de la Unión Europea(UE) sin un acuerdo en el proceso de "divorcio".

De esa manera, el Reino Unido abandonaría el mercado único y la unión aduanera, diseñados para facilitar el comercio entre los miembros de la UE.

Muchos políticos y empresarios dicen que esto dañaría la economía británica. Sin embargo, otros afirman que se exageran los riesgos.

La ex primera ministra Theresa May no pudo persuadir a sus propios parlamentarios para que apoyaran el acuerdo de salida del bloque que ella forjó con los líderes de la UE y que habría evitado un Brexit duro.

Esa fue la razón de por la que May terminó renunciando.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Hay quienes continúan insistiendo en que el Brexit debe anularse.

A menos de que Boris Johnson logre un acuerdo con la UE que luego sea aprobado por el Parlamento británico, Reino Unido se enfrentará a la posibilidad de irse sin un pacto a fines de octubre.

La alternativa sería extender el plazo nuevamente o cancelar el Brexit por completo.

¿Cómo el primer ministro podría ejecutar un Brexit sin acuerdo?

En teoría, a menos de que se pacte un nuevo plan, Johnson no necesita hacer nada para que haya un Brexit sin acuerdo. Esto se debe a que ya está legalizada la salida de Reino Unido el 31 de octubre.

Pero no es tan simple.

La mayoría de los parlamentarios británicos están en contra de una salida sin un acuerdo. Y, por ello, podrían tratar de evitar que esto suceda.

¿Qué podrían hacer los parlamentarios para frenar una salida sin acuerdo?

Los parlamentarios tienen dos potenciales rutas: tomar el control de la agenda del Parlamento o deshacerse del gobierno.

Ninguna de las dos garantizaría bloquear un Brexit sin acuerdo, pero podrían ayudar.

Ruta 1: Tomar el control del Parlamento

Después de una reunión de parlamentarios opuestos a un Brexit sin acuerdo, esta posibilidad surgió como la opción favorita.

Así, si el gobierno intenta aprobar nuevas leyes, los parlamentarios podrían tratar de hacer cambios para doblarle la mano a la administración de Boris Johnson.

Sin embargo, los ministros han asegurado que no se necesitará legislar de aquí al día de salida de la UE, lo que podría bloquear esta ruta planeada por los parlamentarios.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Algunos partidarios del Brexit están haciendo campaña para que Reino Unido abandone el bloque europeo sin acuerdo.

Pero todavía queda una opción: los miembros del parlamento podrían intentar tomar el control del cronograma y ganar tiempo para aprobar una nueva ley que bloquearía una salida sin acuerdo. Cualquier legislación, si se aprueba, podría obligar al gobierno a solicitar otra extensión a la UE.

Para eso, los parlamentarios tendrían que arrebatarle el control del calendario al gobierno, que generalmente decide lo que sucede en el Parlamento.

Sin embargo, la decisión de Boris Johnson de suspender las actividades parlamentarias hasta mediados de octubre hace que tomar el control de la agenda sea más difícil.

Los parlamentarios regresarán a Westminster el 3 de septiembre (tras el receso de verano), dejándoles con alrededor de cinco días para actuar pues la suspensión comienza el 10 de septiembre.

Y vale la pena recordar que una nueva ley solo puede aprobarse si completa todas las etapas en el Parlamento, tanto en la Cámara de los Comunes como en la de los Lores.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los parlamentarios regresarán el 14 de octubre al Palacio de Westminster tras la suspensión propuesta por Boris Johnson.

Luego de la suspensión del Parlamento propuesta por Boris Johnson, los parlamentarios regresarán el 14 de octubrey todavía restarán casi tres semanas antes de que el Reino Unido abandone la UE.

Pero, debido a que comenzará un nuevo periodo de sesiones, la Cámara de los Comunes estará ocupada debatiendo el Discurso de la Reina -que contiene las principales prioridades del gobierno- hasta por seis días. Esto reduce aún más la ventana de acción.

Ruta 2: Derribar al gobierno

Vista por algunos como la "opción nuclear", los parlamentarios tienen la opción de derribar al gobierno.

Esto podría suceder tan pronto como el 4 de septiembre, el día después de que Westminster regrese de sus vacaciones de verano. El líder laborista Jeremy Corbyn ha dicho que convocará una moción de confianza "en el momento apropiado".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, podría liderar una moción de confianza en contra de Boris Johnson.

Si la mayoría de los parlamentarios votan en contra del gobierno, se iniciará un proceso formal en virtud de la Ley de Plazos Fijos de Parlamentos, que incluiría:

• Un período de 14 días que le permitiría al primer ministro demostrar que tiene la confianza del Parlamento.

• Durante este tiempo, si otro parlamentario puede demostrar que cuenta con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios, se espera que el actual primer ministro ceda.

• Si no se ha formado un gobierno después de 14 días, se celebrarían elecciones generales, lo que llevaría al menos cinco semanas.

El período de 14 días podría producir un gobierno temporal de unidad nacional, cuyo objetivo principal podría ser solicitar una extensión de la UE y organizar unas elecciones mientras tanto.

No está claro qué pasaría si el primer ministro perdiera la moción de confianza y el Parlamento fuera suspendido antes de que terminara el período de 14 días. Sin embargo, ciertamente habría presión política sobre el gobierno para posponer la prórroga.

¿Qué más podría pasar?

No son solo los parlamentarios los que podrían intentar interponerse en los planes de prórroga del primer ministro. Algunos han sugerido un desafío legal a la decisión de suspender el Parlamento.

Aunque es decisión del gobierno prorrogar el Parlamento, es la Reina quien tiene el poder de promulgarlo.

Sería imposible llevar a la Reina a los tribunales, pero una opción sería solicitar una revisión judicial de la decisión del gobierno de solicitar la prórroga.

