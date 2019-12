Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption La demócrata Nancy Pelosi fue una de las principales protagonistas de la activación del juicio político contra Trump.

Fue largo y desmesurado. La Cámara de Representantes de Estados Unidos dedicó este miércoles más de 10 horas al debate previo a la votación en la que se aprobó someter al presidente Donald Trump a un juicio político.

El líder estadounidense se convirtió este miércoles en el tercer presidente en la historia del país en enfrentar un impeachment y el Senado será el encargado de realizar ese juicio.

Para valorar lo extensa de la histórica sesión de este miércoles en la Cámara de Representantes conviene señalar que cada legislador disponía de uno o dos minutos para hacer su intervención... y a la jornada asistió un total de 432.

El debate debía versar sobre los resultados de la indagatoria que la Cámara Baja realizó sobre las supuestas presiones indebidas que Trump habría ejercido sobre el gobierno de Ucrania al solicitarle que abriera una investigación en contra de Joe Biden, uno de los dirigentes demócratas con más opciones para disputarle la presidencia en las elecciones de 2020.

Ante los cargos contra el mandatario que estaban en discusión -abuso de poder y obstrucción del Congreso-, los miembros de cada partido usaron en esencia los mismos argumentos que sus demás compañeros de bancada.

A pesar de ello, algunos destacaron por la forma "hiperbólica"en la que se refirieron al proceso en marcha contra el presidente, comparándolo con la crucifixión de Cristo o con la abolición de la esclavitud, entre otras cosas, según recogían medios estadounidenses de uno y otro bando ideológico.

Trump ya había sentado un precedente cuando el día anterior envió una carta a la líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, en la que se quejaba de la investigación en su contra y aseguraba que se había respetado más el debido proceso en los juicios contra las llamadas "brujas de Salem".

Pero, ¿qué dijeron los legisladores exactamente?

De Pearl Harbor a Jesús

El legislador republicano Mike Kelly comparó el proceso contra Trump con el bombardeo de Pearl Harbor por Japón durante la II Guerra Mundial, en el que murieron más de 2.400 estadounidenses.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Trump realizó una aparición rodeado de sus seguidores mientras en el Congreso se votaba su juicio político.

Kelly recordó que el entonces presidente Franklin D. Roosevelt dijo entonces que aquel día pasará a la historia de la infamia.

"Hoy 18 de diciembre de 2019 es otro día que quedará en la infamia", afirmó, acusando a los demócratas de tener un odio ciego contra Trump.

El republicano Barry Loudermilk se fue aun más lejos en la historia, al afirmar que durante el juicio bíblico contra Jesús había habido más garantías que en el proceso contra el mandatario estadounidense.

"Durante ese juicio falso, Poncio Pilatos le dio más derechos a Jesús de los que los demócratas le otorgaron a este presidente en este proceso", manifestó.

Pero, usando metáforas religiosas, hubo otro republicano que echó más atrás en el tiempo al recordar la escena de la crucifixión, cuando Jesús le pide a Dios que perdone a quienes lo han condenado.

"Quiero que los demócratas que están votando a favor del impeachment hoy sepan que estaré rezando por ellos", dijo el legislador Fred Keller.

"Del evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 34: 'Y Jesús dijo: 'Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen'", agregó.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Trump es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a juicio político.

En un editorial, el diario The New York Times criticó a los legisladores republicanos señalando que no solamente no dijeron una palabra contra Trump sino que además "compitieron entre sí para invocar la metáfora más extravagante del mal (...) y sugirieron que lo que Trump está soportando es aún peor".

Pero las comparaciones "desmesuradas" no fueron un recurso utilizado solamente por los republicanos.

Hakeem Jeffries, un legislador demócrata electo por Nueva York, equiparó el impeachment a Trump con hitos importantes en la historia de Estados Unidos como el fin de la esclavitud o la consagración del derecho al voto de las mujeres.

"Algunos argumentan con cinismo que el impeachment a este presidente va a dividir más una unión que ya está fracturada. Pero hay una diferencia entre división y clarificación. La esclavitud alguna vez dividió a la nación, pero la emancipación surgió para aclarar que todos los hombres son creados iguales", señaló.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los demócratas hicieron valer su mayoría en la Cámara de Representantes para activar el juicio político.

Cedric Richmond, un legislador demócrata de Luisiana, comparó por su parte las acciones de Trump con disparar contra la Constitución.

"Trump dijo recientemente 'yo puedo hacer cualquier cosa que quiera'. También presumió de que podía dispararle a alguien en la quinta avenida (de Nueva York) y salir airoso de ello. Ahora bien, [Trump] está abriendo huecos en nuestra Constitución a tiros", subrayó.

Estas intervenciones fueron recogidas ampliamente por la prensa estadounidense y comentadas por los populares programas de entretenimiento nocturno tras la votación, como señal de la polarización política y social que se vive en el país.

"Hubo solemnidad. Hubo rabia. Hubo hipérbole", resumía la cadena de televisión estadounidense NBC.

Sea como fuere, el 18 de diciembre de 2019 ya pasó a la historia.

